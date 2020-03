Tąpnięcie cen ropy i koronawirus. Giełdy zniżkują

W poniedziałek wieczorem ropa naftowa taniała na rynkach o około 24 proc., co pociągnęło za sobą spadki indeksów giełdowych w Europie i USA. Na zamknięciu sesji na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych indeks WIG spadł o blisko 8 proc.

Poszukiwani ochotnicy do zakażenia koronawirusem Naukowcy z Wielkiej Brytanii szukają 24 osób, które celowo dadzą się zarazić koronawirusem. Ma to pomóc w opracowaniu szczepionki. Ochotnicy za... zobacz więcej

CZYTAJ WIĘCEJ W RAPORCIE



W poniedziałek po godzinie 19.20 spadki cen ropy sięgnęły około 24 proc. Analitycy jako główną przyczynę załamania rynków ropy wskazują na piątkowe fiasko negocjacji OPEC+ w Wiedniu. Ponieważ Rosja nie zgodziła się na dalsze ograniczanie wydobycia, rozmowy zostały zerwane, a Arabia Saudyjska drastycznie obniżyła swoje ceny. Nałożyło się to na coraz silniejszy niepokój związany z epidemią koronawirusa.



Notowania na nowojorskiej Wall Street notują również spadki – trzy główne indeksy idą w dół o ponad 5 proc. Na początku sesji indeks S&P 500 spadł o 7 proc., co spowodowało, że handel na giełdach w USA został wstrzymany na 15 minut.



Największy spadek od ponad dekady



Indeks Stoxx Europe 600 zanotował największy spadek od października 2008 roku. Podobnie było w całej Europie: indeks Euro Stoxx 50 spadł o 8,42 proc., niemiecki DAX zniżkował o 7,94 proc., francuski CAC 40 obniżył się o 8,39 proc., a brytyjski FTSE 100 stracił 7,25 proc.



Na rynku walutowym złotówka nie zanotowała większych wahań kursu; w stosunku do dolara, euro, franka szwajcarskiego czy funta brytyjskiego zmiany nie przekroczyły w poniedziałek 1 proc. na plus oraz na minus.



Natomiast indeksy warszawskiej giełdy poszły w dół: indeks WIG zniżkował 7,5 proc., WIG 20 o blisko 7,9 proc., a mWIG40 poszedł w dół o 6,2 proc. Zniżkowały też wszystkie indeksy sektorowe na GPW, w tym w dwucyfrowym tempie WIG-leki (-15,2 proc.) i WIG-górnictwo (-11,0 proc.). Dziewięć z 15 indeksów odnotowało minima roczne. Najniższe historycznie odczyty miały WIG-leki, WIG-odzież, WIG-motoryzacja i WIG-energia.

Obroty na GPW wyniosły 1 mld 276 mln zł, z czego 1 mld 9 mln zł przypadło na spółki z WIG20. Około 99,5 proc. obrotów na szerokim rynku stanowiły walory zniżkujące. Wzrosły ceny akcji 19 spółek, 356 spadły, a 73 nie zmieniły się. Minima roczne odnotowało 16 z 20 firm z WIG20, a najniższe kursy w historii miały Alior Bank, PGNiG, PGE i Tauron.



Czarne złoto



„Tąpnięcie cen »czarnego złota« w dół o ponad jedną czwartą ich wartości w ciągu zaledwie jednej sesji jest największą dzienną zniżką od 1991 roku, czyli od czasu wojny w Zatoce Perskiej” – napisała analityk surowcowy DM BOŚ Dorota Sierakowska.



Jej zdaniem notowania ropy naftowej znajdują się na najniższych poziomach od 2016 roku – cena ropy Brent w okolicach 35-36 dolarów za baryłkę, notowania ropy WTI w okolicach 31 dolarów za baryłkę. „Chociaż wielu inwestorów upatruje obecnie okazji inwestycyjnych właśnie na rynku ropy naftowej, to sytuacja pozostaje niepewna, a duża zmienność może się utrzymać” – dodała.



Sierakowska stwierdziła, że w krótkoterminowej perspektywie sytuacja pozostaje chwiejna, a optymizm może szybko na rynek nie wrócić. „Niemniej, w długoterminowej perspektywie ceny ropy naftowej można uznać za relatywnie niskie na przestrzeni ostatnich lat, więc dla bardziej cierpliwych inwestorów obecny moment na rynku jest ciekawy” – podsumowała.



Bartosz Sawicki z Domu Maklerskiego TMS Brokers wskazał w poniedziałkowym komentarzu, że niepewność związana z rozprzestrzenianiem się wirusa Covid-19 w Europie i USA jest potęgowana przez krach na rynku ropy spowodowany zerwaniem sojuszu pomiędzy OPEC a Rosją.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: pap

Według niego na rynkach widać nasilającą się ucieczkę od ryzykownych aktywów w stronę złota i obligacji. „Krach na rynku ropy i początek wojny cenowej potęguje niepewność i zmienność. Póki nie zobaczymy skoordynowanych działań na polu fiskalnym i monetarnym, trudno będzie o odbicie” – ocenił.Piotr Popławski z ING podkreślił, że wrażliwość złotego jest jednak mniejsza niż w poprzednich latach, m.in. z uwagi na poprawę w bilansie płatniczym, a także duże niedoważenie inwestorów zagranicznych w polskich obligacjach i powinien on zyskiwać wobec dużej części walut rynków wschodzących.