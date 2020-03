Amerykański kongresmen poddany kwarantannie, wcześniej leciał z Trumpem

Amerykański deputowany Matt Gaetz poddał się kwarantannie po otrzymaniu informacji, że pod koniec lutego miał kontakt z osobą, u której wykryto koronawirusa. Republikanin w poniedziałek leciał jednym samolotem z prezydentem USA Donaldem Trumpem.

Gaetz nie wykazuje symptomów Covid-19. Poddał się już testowi na obecność koronawirusa. Jego rezultaty spodziewane są niedługo – poinformowało jego biuro.



Do kontaktu z osobą, u której stwierdzono zakażenie koronawirusem, doszło 11 dni temu na dorocznej konferencji politycznej środowisk konserwatywnych, Conservative Political Action Conference (CPAC).



Uczestnik konferencji „nie miał kontaktu z prezydentem lub wiceprezydentem i nie uczestniczył w wydarzeniach w główne hali” – zapewnia CPAC w oświadczeniu. Zakażony odbywa obecnie kwarantannę w stanie New Jersey.



Na pokładzie Air Force One



Na godzinę przed ogłoszeniem dobrowolnej kwarantanny Gaetz znajdował się jeszcze na pokładzie Air Force One z Trumpem – informuje portal Axios. W mediach społecznościowych publikowane są zdjęcia kongresmena wchodzącego do prezydenckiego samolotu.



Gaetz to czwarty republikański parlamentarzysta, który poddaje się kwarantannie. W tej czwórce jest senator Ted Cruz. Wpływowy Republikanin ogłosił w niedzielę, że w ubiegłym miesiącu uścisnął na konferencji CPAC dłoń osoby, u której wykryto koronawirusa.



W ubiegłym tygodniu Gaetz podczas posiedzenia Kongresu nosił specjalną maskę przeciwgazową. Na Twitterze zamieścił nawet zdjęcie przed głosowaniem w Izbie Reprezentantów pokazujące jak czyta projekt ustawy w tej masce. Część mediów i parlamentarzystów – w tym z jego partii zarzucała mu, że naigrawa się z zagrożenia. Gaetz zapewnia jednak, iż traktuje sprawę poważnie.

Dotychczas w Stanach Zjednoczonych zmarło 26 osób zakażonych koronawirusem. Przypadków zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 jest ponad 600. Zarejestrowano je w 30 stanach oraz w stołecznym dystrykcie Waszyngtonu.Z obawy przed epidemią część mieszkańców USA robi zapasy. Ze sklepowych półek szybko znikają podstawowe artykuły higieniczne oraz puszki z jedzeniem. W niektórych sklepach wprowadzono limity na zakup najbardziej pożądanych towarów. W wielu miejscach wprowadzono szczególne środki bezpieczeństwa. W urzędach i w Kongresie zwiększono liczbę dozowników ze środkiem dezynfekującym; władze apelują, by szczególnie dbać o higienę i często myć ręce.