Włochy strefą chronioną. „Istotny wzrost zarażeń i zgonów”

Premier Włoch Giuseppe Conte ogłosił, że rząd wprowadza zakaz zgromadzeń w całym kraju w związku z szerzeniem się koronawirusa. Szkoły i uniwersytety będą zamknięte co najmniej do 3 kwietnia. Kontrolowany będzie napływ osób z zagranicy.

Nowe rozporządzenie, zapowiedziane przez szefa rządu wchodzi w życie we wtorek rano i dotyczy całej 60-milionowej ludności Italii. Zawieszone zostały między innymi wszystkie imprezy sportowe.



Szkoły i uczelnie na całym Półwyspie Apenińskie są zamknięte do 3 kwietnia, a plan jest taki, żeby do szkół powrócić po Wielkanocy – przekazała korespondentka TVP Info Magdalena Wolińska-Riedi.



Na włoskim terytorium możliwe będzie przemieszczanie się wyłącznie z powodu pracy, zdrowia i innych pilnych potrzeb. – Nie będzie więcej czerwonej strefy, nie będzie strefy 1 i 2. Będą jedne Włochy, Włochy strefy chronionej – wyjaśnił szef rządu.



– Dodajemy także zakaz zgromadzeń i skupisk na powietrzu i w lokalach. Obywatele włoscy będą podróżować tak, jak dotąd, ale będziemy kontrolować napływ do Włoch – oświadczył Conte.

– Jako rząd podjęliśmy nowe decyzje, jesteśmy świadomi tego, jak trudno jest zmienić wszystkie nasze przyzwyczajenia. Rozumiemy rodziny, młodzież. To przyzwyczajenia, które rozsądnie z czasem, w świetle naszych zaleceń mogą zostać zmienione, ale czasu nie ma. Jest istotny wzrost zarażeń i zgonów – zaznaczył premier.W nocy z poniedziałku na wtorek we Włoszech doszło do szturmu klientów na wiele otwartych o tej porze sklepów. Ludzie stoją w kolejkach i robią ogromne zapasy. W reakcji na to zjawisko rząd zapewnił, że dostawy żywności będą zagwarantowane.Najnowszy bilans koronawirusa we Włoszech to 463 zmarłych i ponad 9 tysięcy potwierdzonych przypadków zarażeń, w tym niemal 1,5 tysiąca w ciągu ostatniej doby.