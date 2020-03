Wiceminister zdrowia: 100 mln zł na wsparcie w walce z koronawirusem

100 milionów złotych trafiło do podmiotów leczniczych, aby skutecznie przeciwdziałać rozwojowi zakażeń koronawirusem – oświadczył na antenie Polsatu News wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński.

– Decyzją premiera, 100 milionów złotych trafiło do podmiotów leczniczych, które za pośrednictwem wojewodów złożyły wnioski, aby skutecznie przeciwdziałać rozwojowi zakażeń koronawirusem – powiedział wiceminister zdrowia. Dodał, że jest możliwość dofinansowania podmiotów medycznych, przesuwania personelu medycznego i sprzętu w zależności od potrzeb. Zapytany, czy w Polsce nie zabraknie respiratorów dla chorych zakażonych koronawirusem, bo ten wywołuje niewydolność oddechową, odpowiedział: „Dlatego funkcjonują rezerwy, żeby w razie potrzeby przekazywać sprzęt tam, gdzie jest potrzebny na terenie całej Polski”.



Przypomniał, że sytuacja, kiedy respiratorów potrzeba było więcej już wystąpiła, kiedy wzrosło zachorowanie na grypę. – Wtedy respiratorów nie zabrakło – zaznaczył. – Polski system dysponuje rezerwami i one będą na bieżąco uruchamiane. Są to działania, które będą możliwe dzięki przyjętej w ekspresowym tempie specustawie dotyczącej walki z koronawirusem – dodał.



Wskazał, że badania w kierunku zakażenia koronawirusem prowadzone są wobec pacjentów, co do których istnieją realne podejrzenia. Dodał, że przebadani zostali na przykład wszyscy pasażerowie, którzy jechali z Niemiec z zarażonym, jak się okazało, mężczyzną. Badaniom zostaną poddani również ci, którzy kontaktowali się z przebywającą w poznańskim szpitalu pacjentką, która zanim trafiła na oddział zakaźny przebywała na innym oddziale.

źródło: pap

Cieszyński powiedział, że na wyniki badań czeka się do kilku godzin, w zależności od lokalizacji szpitala. A każda informacja o zakażeniu przekazywana jest nie tylko do szpitala, ale również do Ministerstwa Zdrowia i inspekcji sanitarnej. – Wszystkie przypadki są na bieżąco analizowane – dodał.Pytany o możliwości kontrolowania osób odbywających kwarantannę minister przypomniał, że „kwarantanna oznacza całkowite odizolowanie się od innych osób i wtedy nie można kontaktować się z sąsiadami czy chodzić po zakupy”. Wskazał, że za złamanie nakazu kwarantanny grozi w Polsce kara do 5 tysięcy złotych, którą może nałożyć inspektor sanitarny.