„Grand Princess” znalazł przystań. Pasażerów czeka kwarantanna

Statek wycieczkowy „Grand Princess” z 21 pasażerami zakażonymi koronawirusem na pokładzie zawinął do kalifornijskiego portu w Oakland. Na pokładzie znajduje się łącznie 3,5 tysiąca osób. Trwają przygotowania do przeniesienia ich do placówek, gdzie przejdą kwarantannę.

CZYTAJ WIĘCEJ W RAPORCIE



Zgodnie z planem pierwsi pasażerowie mają jeszcze w poniedziałek opuścić „Grand Princess”. Będą oni przeniesieni do ośrodków federalnych, w których przejdą dwutygodniową kwarantannę, obcokrajowcy zostaną zaś odesłani do swoich krajów.



Blisko tysiąc członków załogi będzie odbywać kwarantannę na statku.



Władze informowały w niedzielę, że przyjęcie wycieczkowca będzie skomplikowaną operacją, w dużej mierze uzależnioną od warunków pogodowych. Proces ten może potrwać do dwóch lub trzech dni, a nawet dłużej.



Statek miał zakończyć rejs w środę. Gubernator stanu Kalifornia Gavin Newsom miał jednak duże podejrzenia, iż na pokładzie mogą być ludzie zakażeni koronawirusem i zdecydował, że „Grand Princess” nie zostanie wpuszczony do portu w San Francisco, dopóki pasażerowie nie zostaną przebadani.



Alarm w sprawie wycieczkowca kilka dni temu podnieśli urzędnicy administracji stanu Kalifornia, którzy dowiedzieli się, że kilka osób na pokładzie ma objawy typowe dla zakażenia wirusem Covid-19. Dodatkowo statkiem tym w ubiegłym miesiącu płynęły do Meksyku i z powrotem dwie osoby, u których później zdiagnozowano zakażenie koronawirusem. Jedna z nich, starszy mężczyzna z hrabstwa Placer niedaleko Sacramento, zmarł w tym tygodniu i jest to pierwsza ofiara śmiertelna koronawirusa w Kalifornii.

#wieszwiecej Polub nas