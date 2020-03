Uczniowie wrócili z Włoch, część rodziców domaga się objęcia ich kwarantanną

Grupa uczniów Zespołu Szkół nr 5 im. Karola Brzostowskiego w Ełku, wróciła z Włoch, gdzie szaleje koronawirus. Dzieci nie zostały objęte kwarantanną, a jedynie nadzorem sanitarnym, co wzbudza obawy u rodziców innych uczniów. Powiatowy sanepid zapewnia, że nie ma powodu do niepokoju.

Portal podaje, że rodzice uczęszczających do miejscowego „Ekonomiaka” dzieci niepokoją się o ich zdrowie.



Szef Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego, starosta ełcki Marek Chojnowski powiedział, że „w sprawie zagrożenia koronawirusem zorganizowano w miniony piątek spotkanie z dyrektorami szkół oraz szefem powiatowego Sanepidu i zadecydowano, aby cała powracająca grupa uczniów (18 osób) wraz z dwójką nauczycieli została objęta prewencyjnie dozorem sanitarnym. Jednocześnie uczniowie zostali dopuszczeni do normalnych zajęć lekcyjnych – czytamy na portalu elk.wm.pl.



Grupa rodziców postanowiła jednak, że ich dzieci zostaną w domach.



Dyrektor szkoły i szef powiatowego sanepidu, zapewniają, że nie ma podstaw do niepokoju i zagrożenia dla innych uczniów szkoły - podaje elk.wm.pl.

