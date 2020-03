„Natura próbuje zareagować”. Dziennikarka Onetu życzy sędziom koronawirusa

– Natura próbuje zareagować na to, co się dzieje, i może na jakieś przeludnienie, i może w sądach będzie tak samo. Jeśli wirus dopada takiego szefa sądu w Olsztynie, no to też po coś – powiedziała dziennikarka portalu Onet.pl w rozmowie z Piotrem Gąciarkiem, sędzią Sądu Rejonowego w Warszawie.

Program prowadzony przez Kutynę dotyczył sporu o wymiar sprawiedliwości i reformy w nim.



– To, co się dzieje z tym wirusem, to też jest tak, że jakby natura próbuje zareagować na to, co się dzieje, i może na jakieś przeludnienie, i może w sądach będzie tak samo. Jeśli wirus dopada takiego szefa sądu w Olsztynie, no to też po coś. I że za chwilę przeciwko niemu, i to się odwróci – mówi dziennikarka.



– Powiem tak. Ja nikomu źle nie życzę, ale dzisiejsze czasy pokazały, że jest wąska grupa sędziów, którzy się minęli z powołaniem – odpowiedział jej gość programu.

