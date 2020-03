Ambasada Chin ostrzega przed oszustami w związku z koronawirusem

Ambasada Chin w Paryżu na swojej stronie internetowej wezwała obywateli przebywających we Francji do „czujności” wobec osób, które pod pretekstem walki z koronawirusem mogą okazać się oszustami i złodziejami. Ostrzegła też przed fałszywymi policjantami.

Poszukiwani ochotnicy do zakażenia koronawirusem Naukowcy z Wielkiej Brytanii szukają 24 osób, które celowo dadzą się zarazić koronawirusem. Ma to pomóc w opracowaniu szczepionki. Ochotnicy za... zobacz więcej

WIĘCEJ CZYTAJ W RAPORCIE



Jak podała ambasada, chińscy studenci z maseczkami na twarzach zgłosili, że zostali ukarani przez oszustów podających się za policjantów grzywną za rzekome złamanie zakazu zasłaniania twarzy.



Wprowadzony ustawą z roku 2010 zakaz zasłaniania twarzy w miejscach publicznych dotyczy noszenia nikabów i burek. Za nieprzestrzeganie go grozi kara do 150 euro. Tyle właśnie wyegzekwowali fałszywi policjanci od chińskich studentów.



Placówka zwróciła się w tej sprawie do francuskich władz. Od policji i ministerstwa sprawiedliwości otrzymała odpowiedź, że maseczka sanitarna czy chirurgiczna nie jest traktowana jako próba ukrycia twarzy i jej noszenie na ulicy jest legalne.



Władze francuskie – w przeciwieństwie do chińskich – nie zalecają jednak noszenia maseczek w celu ochrony przed koronawirusem.



Ambasada Chin na swojej stronie internetowej opisała też przypadek osób podających się za inspektorów sanitarnych, które dostają się do domów obywateli Chin mieszkających we Francji i pod pretekstem walki z koronawirusem okradają ich mieszkania.

#wieszwiecej Polub nas