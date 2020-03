PSL obiecuje „dzień referendalny”. Gdy rządzili, nie pozwalali Polakom na referendum

Kandydat PSL na prezydenta Władysław Kosiniak-Kamysz obiecuje wprowadzenie „dnia referendalnego”, by „Polacy decydowali” o rządzeniu krajem. To postulat podnoszony już w kampanii parlamentarnej, w której PSL startowało w koalicji z Kukiz'15. Jednak w czasie głosowań w Sejmie, gdy ludowcy byli przy władzy, odrzucili nawet wniosek o referendum podpisany przez blisko 1,5 mln Polaków.

Dzień referendalny ma według Kosiniaka-Kamysza służyć „rozstrzygnięciu spornych spraw”.

Nie ustają ataki rządowych mediów na moją żonę. Teraz przyczepili się do #DzieńReferendalny. Boją się pytać Polaków o zdanie, choć 5 lat temu @AndrzejDuda obiecywał to wyborcom @PKukiz. Słowa nie dotrzymał. Teraz atakują, ale po nas spływa to jak po kaczce. Robimy swoje �� pic.twitter.com/a8Bn6LBry3