Andrzej Duda zawiesił masowe spotkania wyborcze z powodu koronawirusa

Andrzeja Duda z powodu koronawirusa zawiesił organizację masowych spotkań w czasie swojej kampanii wyborczej. Decyzję w tej sprawie oficjalnie ogłosił w poniedziałek wieczorem. O takich planach jako pierwszy informował portal tvp.info.

CZYTAJ WIĘCEJ W RAPORCIE



– Podjąłem decyzję, że nie będę organizował dużych spotkań w związku z kampanią prezydencką. To są spotkania, na które przychodzą setki osób. Jestem za to wdzięczny, (…) te spotkania odbywają się najczęściej w różnego rodzaju salach. Ryzyko, iż mogłoby dojść przez to do rozprzestrzeniania się koronawirusa jest zbyt wielkie. Nie chcę tych ludzi narażać – powiedział na – Duże skupiska ludzkie są ogromnie niebezpieczne, jeśli chodzi o koronawirusa. Musimy tu dmuchać na zimne – stwierdził.



Informacje o tym, że sztab prezydenta zamierza zawiesić duże spotkania z wyborcami pojawiały się już wcześniej.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: portal tvp.info, TVP Info

Spotkanie z prezydentem, które miało się odbyć w Radomsku we wtorek, zostało odwołane – pisało wpolityce.pl. Jak nieoficjalnie dowiedział się portal, powodem zmiany planów było zagrożenie koronawirusem. Z kolei o planach zmiany formy kampanii jako pierwszy informował portal tvp.info.Odwołanie wszystkich imprez masowych powyżej 1 tys. osób, organizowanych w pomieszczeniach zamkniętych zarekomendował w niedzielę Główny Inspektor Sanitarny. Decyzja ta została podjęta po dokonaniu analizy sytuacji epidemiologicznej związanej z rozprzestrzenianiem się koronawirusa.