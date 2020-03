Legendarny kolarz przeszedł innowacyjną operację

Ryszard Szurkowski pięć razy wygrał Wyścig Pokoju, dwukrotnie był wicemistrzem olimpijskim, trzykrotnie mistrzem świata. Od półtora roku zmaga się ze skutkami wypadku podczas wyścigu weteranów w Niemczech. W powrocie do zdrowia wspierają go lekarze z Wrocławia, którzy przeprowadzili innowacyjny zabieg usprawniający rękę.

Podczas wyścigu doszło do kraksy, w wyniku której Szurkowski doznał czterokończynowego porażenia. Miał także zmiażdżoną czaszkę.



Do tej pory zoperowano mu prawą rękę. Jak na razie jest ona unieruchomiona, ale pacjent jest zdeterminowany. – Byłem ciekawy, jak to może być; jak potem człowiek wygląda. Ale w sumie jak rany się zabliźnią, to zewnętrznie nie będzie widać, a wewnętrznie będzie poprawa – mówi Szurkowski.



Na efekty transplantacji mięśni trzeba czekać kilka tygodni. Przeszczepione nerwy goją się znacznie dłużej.

