Kosiniak-Kamysz: Nie jestem za adopcją dzieci przez pary homoseksualne

„Nie jestem za adopcją dzieci przez pary homoseksualne. O wiązkach partnerskich powinni zadecydować Polacy w referendum” – napisał na Twitterze kandydat PSL na prezydenta Władysław Kosiniak-Kamysz. Wcześniej na ten temat wypowiedziała się jego żona, która stwierdziła, że w takich sprawach potrzebne są małe kroki.

– Myślę, że małymi krokami trzeba doprowadzić do szeroko pojętej debaty publicznej, zwłaszcza w kwestiach najbardziej spornych światopoglądowo – mówiła w Radiu Zet Paulina Kosiniak-Kamysz, pytana o legalizację prawa do adopcji dzieci przez pary jednopłciowe.



Dopytywana, czy nie mówi „nie” adopcji dzieci przez pary homoseksualne, odpowiedziała, że nigdy się nad tym nie zastanawiała. – Nigdy mi nikt takich pytań nie zadawał, ale myślę, że jeżeli kiedyś pojawią się takie pytania, to po prostu uważam, że w każdej kwestii trzeba ze sobą rozmawiać – oznajmiła.



Wypowiedź żony lidera PSL skomentował zastępca rzecznika prasowego PiS Radosław Fogiel.



– Byłem zszokowany, bo do tej pory tego typu tezy formułował raczej wiceprezydent Warszawy Paweł Rabiej czy Robert Biedroń. PSL twierdzący, że jest partią konserwatywną, nie był forpocztą rewolucji obyczajowej i nie twierdził, że małymi kroczkami należy dochodzić do adopcji dzieci przez pary homoseksualne – mówił na antenie TVP 1.



Jak dodawał, należałoby oczekiwać odpowiedzi od kandydata PSL w tej sprawie.



Ostatecznie Kosiniak-Kamysz powiedział w Suwałkach, że jest przeciwny adopcjom dzieci przez pary jednopłciowe, a o związkach partnerskich powinni zadecydować Polacy w referendum. „Nie rozumiem tych ataków na mnie i moją rodzinę” – napisał na Twitterze, apelując do prezydenta Andrzeja Dudy, aby przywołał „swój sztab do porządku”.

Wpis Kosiniaka-Kamysza został skrytykowany przez wielu internautów. „Atakuje Pana sztab @AndrzejDuda ? A gdzie i w jaki sposób? I czy nie myli Pan ataków z krytyką” – napisał jeden z komentujących. „Dlaczego nie było referendum gdy padła propozycja podniesienia wieku emerytalnego Polakom?” – zapytał inny.