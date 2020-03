Szefowa kampanii prezydenta: Życzę zdrowia Grodzkiemu. I wszystkim, którzy się z nim stykali

– Z całego serca życzę marszałkowi Grodzkiemu zdrowia. I również państwu, którzy się z nim stykali – powiedziała Jolanta Turczynowicz-Kieryłło, odnosząc się do postępowania marszałka Senatu w kwestii zagrożenia epidemią. Grodzki najpierw nie chciał przyznać, że był we Włoszech. Dopiero trzy dni po powrocie z urlopu zbadał się na obecność koronawirusa; przez cały ten czas spotyka się z ludźmi.

– Jesteśmy wzburzeni taką sytuacją. Wobec tak poważnego zagrożenia nie ma równych i równiejszych. To przede wszystkim politycy powinni dać przykład właściwego zachowania. Nie może być wyjątków, kiedy chodzi o zdrowie – tłumaczyła szefowa kampanii wyborczej Andrzeja Dudy. Podkreśliła, że zachowanie Grodzkiego zagraża zdrowiu dziennikarzy, funkcjonariuszy SOP-u i parlamentarzystów.



– Takie zachowanie, kiedy ktoś unika, kimkolwiek by był, nawet trzecią osobą w państwie, zastosowania się do reguł bezpieczeństwa, reguł sanitarnych, które są oczywiste w obliczu epidemii takiej jak teraz jest skrajną nieodpowiedzialnością – mówiła Turczynowicz-Kieryłło w rozmowie z TVP Info.



– To oczywiste, że w tej trudnej sytuacji trzeba być odpowiedzialnym i tej odpowiedzialności wymaga się od osób, które piastują najważniejsze funkcje w państwie. Nie ma tu wyjątków dla nikogo – podkreśliła



Tomasz Grodzki w piątek wrócił z urlopu we Włoszech. Na lotnisku odmówił wypełnienia karty lokalizacji pasażera zgodnie z wymogami określonymi przez Główny Inspektorat Sanitarny. Prosto z lotniska, nie wiedząc, czy nie jest nosicielem wirusa, pojechał do Senatu, by prowadzić obrady.

źródło: TVP Info

W siedzibie parlamentu uciekł przed dziennikarzem TVP Info, który pytał go, czy to prawda, że wrócił właśnie z Włoch. Potwierdził to dopiero w poniedziałek, informując, że wykonał badania i tego samego dnia powinien otrzymać wyniki. Wciąż nie wiedząc, czy nie zaraża (przyznał, że ma tylko taką nadzieję), spotykał się m.in. z członkami rządu oraz zagranicznymi ambasadorami i dyplomatami. Wieczorem opublikował skan testu, który nie wykrył obecności nowego koronawirusa.