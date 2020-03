Skoki narciarskie: Prevc wygrywa, Polacy bez błysku

Wreszcie tak mocno nie wiało, mgły nie było, a i temperatura, choć powyżej zera, nie rozpuściła torów dojazdowych. Choć nie w Oslo, to w Lillehammer udało się rozegrać kolejny konkurs Pucharu Świata. Wygrał Peter Prevc. Najlepszy z naszych, Kamil Stoch, był siódmy. Piotr Żyła i Dawid Kubacki skończyli konkurs w trzeciej dziesiątce.

Na skoczni, gdzie rywalizowano o złote medale igrzysk olimpijskich w 1994 r., odpuszczono sobie kwalifikacje. Przepustki do pierwszej serii otrzymali ci zawodnicy, którzy wywalczyli je jeszcze w piątkowych eliminacjach w Oslo.



Na starcie zobaczyliśmy pięciu Polaków. Jako pierwszym na belce zameldował się Maciej Kot. Podobnie jak w sobotnich zawodach drużynowych, także i tym razem był najsłabszym z naszych zawodników. Skoczył 112,5 metra i zakończył swój udział w konkursie. Niewiele dalej, z podobnym widokiem na drugą serię, szybował Jakub Wolny.



Senną atmosferę i słabe próby w Lillehammer przerwał dopiero Robin Pedersen. Skaczący jako 22. zawodnik, reprezentant gospodarzy doleciał do 133. metra i objął zdecydowane prowadzenie w konkursie.



Z pierwszego miejsca zepchnął go Markus Eisenbichler, oddając najdłuższy skok pierwszej serii. A że jeszcze osiągnął 138. metr w niekorzystnych warunkach, to przed serią finałową miał potężną blisko 150-punktową notę.

Rozczarowany ze swojej odległości był Piotr Żyła. Wiślanin w Norwegii skacze niezwykle nieregularnie. Na treningach lądował na 99. i... 135. metrze. W konkursie było poprawnie. 124 metry dały mu miejsce na początku trzeciej dziesiątki.

Polskim kibicom humory poprawił Kamil Stoch. 135 metrów z obniżonej platformy startowej sprawiły, że zawodnik z Zębu przegrywał tylko z Eisenbichlerem.



Po raz kolejny zrzedły nam jednak miny, gdy swoją próbę zakończył Dawid Kubacki. Czwarty zawodnik Pucharu Świata wylądował zaledwie na odległości 122,5 m i ledwie zapewnił sobie udział w drugiej serii.



Spory niedosyt mogli czuć także liderzy. Karl Geiger i Stefan Kraft po pierwszym skoku zajmowali miejsca na przełomie pierwszej i drugiej dziesiątki, z ogromną stratą do Eisenbichlera.



W drugiej serii Kubacki poprawił się, przeskoczył 130. metr i przesunął się w klasyfikacji. Żyła także dalej, równo na 130. metr, ale nie na tyle, aby awansować w klasyfikacji końcowej.



Gdy przyszło rywalizować najlepszym, zdecydowanie pogorszyły się warunki atmosferyczne. Nie poradził sobie z nimi Stoch; spadł na siódme miejsce. Swojej szansy nie wykorzystał też Einsebichler. Polaka i Niemca pogodził Peter Prevc.

źródło: tvp 1, portal tvp.info

Z kolei w klasyfikacji Raw Air na pierwsze miejsce awansował Marius Lindvik. Stoch jest czwarty z ponad dziesięciopunktową startą do Norwega.Kolejny konkurs już we wtorek. Początek pierwszej serii w Lillehammer o godz. 17. Transmisja w TVP1.