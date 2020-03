Grodzki wrócił z Włoch, a czekając na wyniki spotykał się z ludźmi

– Wykonałem badania na obecność koronawirusa. Wynik otrzymam dziś wieczorem, mam nadzieję, że ujemny – poinformował marszałek Senatu. Tomasz Grodzki tłumaczył, że zbadał się z troski o to, „by nie narażać innych”, ale wcześniej odmawiał wykonania procedur wskazanych przez Generalnego Inspektora Sanitarnego, a prosto z lotniska pojechał do Senatu. Czekając na wyniki badań, na które zgłosił się dopiero w poniedziałek, odbył też spotkanie w ambasadzie Peru, m.in. z ambasadorem Izraela. Ostatecznie w poniedziałek wieczorem wynik badań okazał się negatywny.

W lutym marszałek Grodzki przebywał z oficjalną wizytą w Japonii, gdzie do 9 marca stwierdzono 520 przypadków koronawirusa, a osiem osób zmarło z tego powodu. Na początku marca wrócił z kolei z urlopu we Włoszech. W tym kraju zaraziło się już prawie 7,5 tys. osób, odnotowano ponad 360 zgonów.



Po powrocie z Włoch przez Monachium i wylądowaniu na Lotnisku Chopina w Warszawie, Grodzki nie chciał wypełnić karty lokalizacji pasażera. Wypełnienie tego dokumentu w tej sytuacji było obowiązkowe ze względu na wytyczne Głównego Inspektoratu Sanitarnego.



Marszałek Senatu wyjaśniał później „Dziennikowi Gazeta Prawna”, że w trakcie jego urlopu w regionie, w którym wypoczywał, nie stwierdzono przypadków choroby. Ale samolotem z Monachium do Warszawy, którym wracał Tomasz Grodzki, miał lecieć także pasażer pochodzący z zagrożonego terenu.

Marszałek Senatu Tomasz Grodzki oczekując na wyniki badania na obecność #koronawirus udał się do peruwiańskiej ambasady.



Komentując zachowanie Grodzkiego bezpośrednio po powrocie, rzecznik sztabu wyborczego prezydenta Andrzeja Dudy zasugerował, że „pan marszałek zaryzykował zdrowiem nie tylko swoim, ale oficerów Służby Ochrony Państwa, którzy cały czas muszą mu towarzyszyć, i jednocześnie zaryzykował zdrowiem senatorów, bo przyjechał prosto z lotniska na posiedzenie Senatu, oraz wszystkich reporterów, którzy obsługują posiedzenia Senatu”.Szef portalu tvp.info Samuel Pereira zwrócił uwagę, że – jak wynika z informacji podanych na oficjalnym profilu Senatu – marszałek, czekając na wyniki badań, wciąż przyjmował gości.Sam Grodzki zapewnia, że skrócił swój urlop i wrócił właśnie w piątek, wiedząc o pracach nad specustawą koronawirusową ( właśnie na posiedzenie w tej sprawie pojechał prosto z lotniska). Chciał – jak tłumaczył – by Senat jak najszybciej przyjął te regulacje, a sama ustawa mogła wejść w życie bez zbędnej zwłoki.