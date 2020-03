„Nie była zagranicą, nie miała kontaktu z chorymi”. Lekarze o zakażonej z Poznania

– Pacjentka przy przyjęciu nie spełniała kryteriów epidemiologicznych zakażenia koronawirusem: nie podróżowała, nie była za granicą, nie miała kontaktu z osobą, która miałaby podejrzenie lub rozpoznanie choroby COVID-19 – powiedziała na konferencji prasowej prof. dr hab. n. med. Magdalena Figlerowicz o 17. zakażonej koronawirusem osobie w Polsce. – Pacjentka z Poznania, u której stwierdzono zakażenie, jest w średnim wieku. Jej stan jest poważny – wyjaśniła specjalistka w dziedzinie chorób zakaźnych.

Jak dodała Figlerowicz, pacjentka znajduje się na oddziale zakaźnym szpitala im. Józefa Strusia w Poznaniu.



– Ponieważ przy przyjęciu pacjentka była w stanie poważnym, lekarze po porozumieniu z lekarzami oddziału zakaźnego, przeprowadzili badanie w kierunku zakażenia koronawirusem. Po uzyskaniu wyniku pacjentka została przeniesiona na oddział zakaźny – powiedziała.



– Badanie materiału pobranego od pacjentki jednoznacznie wskazało na fakt zakażenia koronawirusem. (…) Dzisiejsze badanie nie pozostawia żadnych wątpliwości. To, co teraz jest najistotniejsze do wykonania, to dotarcie do wszystkich osób, które miały bezpośredni lub bliski kontakt z pacjentką. W zapobieganiu rozprzestrzeniania się epidemii koronawirusa najważniejsze są metody niefarmakologiczne, a więc przede wszystkim jak najszybsze dotarcie i izolowanie zwłaszcza bliskich kontaktów. (…) Mamy obecnie określonych 17 osób z najbliższego otoczenia pacjentki, które zostały poddane kwarantannie domowej – mówił inny z uczestniczących w konferencji lekarzy.



Pacjentka została przewieziona do Poznania z Puszczykowa.



Ministerstwo Zdrowia poinformowało o kolejnych przypadkach zakażenia koronawirusem w Polsce. Ich liczba wzrosła tym samym do 17 przypadków.

