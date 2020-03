Chiny będą subwencjonować loty pasażerskie

Władze Chin ogłosiły uruchomienie programu subwencjonowania linii lotniczych, które wykonują loty międzynarodowe z i do tego kraju. W ten sposób chcą zachęcić do wznowienia już zawieszonych lotów i zaniechania zawieszania kolejnych operacji.

Epidemia koronawirusa, która rozszerzyła się już na cały świat, ale rozwinęła się w chińskim Wuhan, pełniącym również rolę hubu transportowego, doprowadziła do załamania rynku przewozów lotniczych w Chinach.



Szereg zagranicznych linii zawiesiło rejsy do Państwa Środka, administracyjne ograniczenia w lotach do Chin wprowadziło także kilkanaście państw. Oprócz bezpośrednich skutków decyzje te wzbudziły wśród podróżnych obawy przed podróżami do Chin, co w efekcie doprowadziło do załamania popytu na loty z zagranicy do Chin, jak i na podróże krajowe.



Przewoźnicy z całego świata zawiesili aż 80 proc. lotów do Chin, z kolei krajowe linie lotnicze uziemiły samoloty, które mogłyby (zliczając wszystkie rejsy) przewieźć 10,4 mln pasażerów. W ten sposób chiński rynek lotnictwa pasażerskiego, który już niebawem miał się stać największy na świecie, skurczył się do rozmiarów Portugalii i spadł na 25. miejsce.



W związku z tym władze w Pekinie postanowiły wesprzeć zarówno krajowe, jak i zagraniczne linie lotnicze. Budżet państwa ma dopłacać 0,0176 juanów (nieco mniej niż grosz) do pasażerokilometra na trasach międzynarodowych obsługiwanych przez co najmniej dwóch przewoźników oraz 0,0528 juanów (niespełna 3 gr)na tych trasach międzynarodowych, na których lata tylko jeden przewoźnik.

źródło: rynek-lotniczy.pl

Agencja Reutera wyliczyła, że linie British Airways, które obecnie zawiesiły wszystkie loty do Chin, otrzymywałyby za każdy rejs około 50 tys. juanów, czyli około 27,7 tys. zł - ale pod warunkiem wyprzedania pełnej puli miejsc. Formuła subwencji liczonej od pasażerokilometra, a nie od długości samego rejsu, ma bowiem zapobiegać płaceniu za „wożenie powietrza”.Jednak ponieważ to obawy pasażerów w związku z epidemią, a nie wysokie ceny, spowodowały załamanie popytu, nie wiadomo, czy taka formuła okaże się skuteczna.