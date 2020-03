Miała zająć się Amber Gold, nie dopełniła obowiązków. Prokurator usłyszała zarzuty

Prokurator z Gdańska, która umorzyła sprawę działalności Amber Gold, usłyszała zarzut niedopełnienia obowiązków w śledztwie – podaje TVP 3 Wrocław. Barbarze K. grozi do trzech lat pozbawienia wolności.

Sprawa Amber Gold trafiła na biurko Barbary K. w 2009 r. Prokurator zamknęła ją w miesiąc, ale Komisja Nadzoru Finansowego złożyła zażalenie do sądu. Ten ostatecznie nakazał wszcząć czynności w sprawie.



Zmuszona do jej prowadzenia Barbara K. nie weryfikowała zeznań prezesa spółki Marcina P. Nie żądała od niej nawet dokumentacji finansowej. Z kolei postanowienie sądu co do poleceń dotyczących czynności w sprawie przekazała pełnomocnikowi prezesa Amber Gold, który nie był stroną w postępowaniu.



Do tej pory kobieta nie stawiała się na ogłoszenie zarzutów, zasłaniając się złym stanem zdrowia. Po weryfikacji jej zwolnień lekarskich biegły doszedł do wniosku, że nie było przeciwwskazań do wzięcia udziału w czynnościach.



Wcześniej Barbara K. dwukrotnie nie stawiała się na przesłuchanie przed komisją śledczą ds. Amber Gold. Kiedy już się pojawiła, zasłaniała się niepamięcią.

