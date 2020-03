„Dla mnie jest tęczowym tygryskiem”. Polityk PiS przypomina [WIDEO]

Paulina Kosiniak-Kamysz, żona kandydata PSL w wyborach prezydenckich, była pytana, czy związki partnerskie to początek drogi do adopcji dzieci przez pary homoseksualne. – To realizowanie doktryny Pawła Rabieja, który niechcący zdradził w jednej z gazet, jaki jest plan: najpierw zaakceptowanie związków partnerskich, później małżeństwa homoseksualne, a na końcu możliwość adopcji przez pary jednopłciowe – powiedział portalowi tvp.info poseł PiS Jan Kanthak.

– Władysław Kosiniak-Kamysz dla mnie jest tęczowym tygryskiem. Był przecież pod sztandarami tęczowej Koalicji Europejskiej. Tego rodzaju mentalność jest szokująca, ale reprezentuje ją żona lidera Polskiego Stronnictwa Ludowego. Jestem ciekaw, jak to zostanie odebrane na obszarach wiejskich – zastanawiał się Kanthak.



Nawiązał w ten sposób do konwencji ludowców, na której kandydatka na pierwszą damę zawołała swojego męża słowami „Chodź tygrysie”.



W Radiu Zet dziennikarka pytała kandydatkę na pierwszą damę, czy związki partnerskie mogłyby być początkiem drogi, której uwieńczeniem byłyby adopcje dzieci przez gejów i lesbijki.



– Niekoniecznie. Moim zdaniem nie można też tak patrzeć daleko naprzód. Najpierw załatwmy podstawowe sprawy, a później zastanówmy się nad kolejnymi. Jeżeli teraz wrzucimy wszystko do debaty publicznej, ludzie się w tym pogubią. Myślę, że małymi krokami trzeba doprowadzić do szeroko pojętej debaty publicznej – odpowiedziała Paulina Kosiniak-Kamysz.

Dziennikarka dopytywała, czy żona prezesa PSL nie mówi „nie” adopcji dzieci przez pary jednopłciowe. – Nigdy się nad tym nie zastanawiałam. Nigdy mi nikt takich pytań nie zadawał. Myślę, że jeżeli kiedyś się takie pojawią, to w każdej kwestii trzeba ze sobą rozmawiać – mówiła żona kandydata PSL na prezydenta.

– Żadnego takiego projektu, żadnej takiej ustawy, żadnego poparcia dla takich kroków nie ma. Chcę to stanowczo powiedzieć. My to powtarzaliśmy wielokrotnie i będziemy powtarzali do skutku, i wreszcie trafi. Paulina Kosiniak-Kamysz nie mówiła o dyskusji w małych krokach, nie odniosła się do adopcji dzieci. Powiedziała, że nie popiera adopcji, tylko należy rozmawiać o każdym temacie – tłumaczył słowa Kosiniak-Kamysz rzecznik PSL Miłosz Motyka.



– Wypowiedzi żony prezesa PSL to mruganie okiem, próba pozyskania elektoratu liberalno-lewicowego i próba zmniejszenia elektoratu Platformy Obywatelskiej – ocenił wypowiedź Pauliny Kosiniak-Kamysz senator PiS Jan Maria Jackowski.



– Nie sądzę, żeby pani Kosiniak-Kamysz robiła nam konkurencję. Wiadomo, że w wyborach prezydenckich wyborcy wybiorą najlepszego kandydata. Tą najlepszą kandydatką jest Małgorzata Kidawa-Błońska – mówił poseł KO Marcin Kierwiński.



– Nie czujemy się zagrożeni ani Pauliną Kosiniak-Kamysz, ani Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem – zapewnił też poseł KO Robert Kropiwnicki.



– Można o panu prezesie Kosiniaku-Kamyszu powiedzieć wszystko, ale on do lewicy pasuje jak pięść do oka. Politycy prawicowi przed wyborami uśmiechają się do elektoratu lewicowego, ale te uśmiechy nie są ani szczere, ani otwarte. One są na użytek kampanii wyborczej – powiedział Robert Trela, poseł Lewicy i szef sztabu wyborczego Roberta Biedronia.