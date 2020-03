„Postulujemy to od dawna”. Rzecznik PSL o propozycji Pauliny Kosiniak-Kamysz

– Paulina Kosiniak-Kamysz mówiła o jednym z pytań, które mogłyby być zadane w dniu referendalnym. Od dawna postulujemy wprowadzenie instytucji dnia referendalnego, jednego dnia w roku, w którym można by było pytać Polaków o takie kwestie – powiedział portalowi tvp.info Miłosz Motyka. Rzecznik PSL odniósł się tu do słów żony kandydata ludowców na prezydenta Władysława Kosiniaka-Kamysza, która jest za tym, by Polacy zadecydowali w referendum, czy Pierwsza Dama powinna pobierać pensję.

– Pani Paulina Kosiniak-Kamysz mówiła o jednym z pytań, które mogłoby być zadane w dniu referendalnym. Od dawna postulujemy wprowadzenie instytucji dnia referendalnego, a więc jednego dnia w roku, w którym można by było pytać Polaków o takie kwestie. Czy to dotyczące wynagrodzenia pierwszej damy, czy też takie, które swego czasu proponował prezydent Duda – mówił Motyka.



– My chcemy rozwiązania systemowego – powiedział rzecznik PSL. Przypomniał, że o takim pomyśle w przeszłości wypowiadali się m.in. politycy obozu rządzącego.



Sprawa dotyczy wypowiedzi żony kandydata PSL na prezydenta Pauliny Kosiniak-Kamysz, która padła w Radiu Zet. Dopytywana, co sądzi o pensji pierwszej damy, stwierdziła: „Uważam, że generalnie cały ten temat jest zamieciony lekko pod dywan. Niemcy zadecydowali w referendum, czy chcą uposażenia dla pierwszej damy, czy nie. I ja uważam, że taki schemat działania jest najlepszy”.

źródło: portal tvp.info

– Bo ja uważam, że – i o tym też mówi mój mąż – że referenda w tych ważnych, takich spornych sprawach są najfaj… najlepszym rozwiązaniem i przynoszą najlepsze efekty. I ja, jeżeli by doszło do tego, że faktycznie kiedyś będziemy parą prezydencką i będzie taki problem do rozważenia, byłabym za tym, żeby właśnie Polacy zdecydowali, a nie ja – stwierdziła.