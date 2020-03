Kidawa-Błońska tłumacząc się z głosowania ws. 500 Plus… wkopała członków swojego sztabu

Nie zmieniłam swojego zdania ws. 500 Plus – przekonywała na konferencji prasowej Małgorzata Kidawa-Błońska. Kandydatka Koalicji Obywatelskiej na prezydenta tłumaczyła, że wstrzymała się od głosu w 2016 r., gdy procedowano projekt 500 zł na drugie i kolejne dziecko, ale już trzy lata później (w kampanii wyborczej) głosowała „za”. Okazuje się, że tym samym „wkopała” polityków ze swojego sztabu wyborczego, w tym rzecznika Adama Szłapkę, którzy… głosowali przeciw.

11 lutego 2016 r., gdy Sejm głosował nad przyjęciem ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci – która wprowadzała m.in. program 500 Plus – Małgorzata Kidawa-Błońska, podobnie jak 127 innych posłów Platformy Obywatelskiej, wstrzymała się od głosu. Ustawa przeszła z poparciem 261 posłów. W 2019 r. kandydatka KO na prezydenta zagłosowała za rozszerzeniem programu.



– Ja nie zmieniłam swojego zdania wobec 500 Plus, bo od początku mówiliśmy, że jeżeli to ma być program prorodzinny, to te pieniądze powinny być także na pierwsze dziecko. I w tym głosowaniu, wiedząc, że te pieniądze są rodzinom potrzebne, ale nie było tego na pierwsze dziecko, wstrzymałam się – tłumaczyła Małgorzata Kidawa-Błońska.

Dodała, że zagłosowała „za” w drugiej ustawie, kiedy „te pieniądze już szły na pierwsze dziecko”. Jak się okazuje, kandydatka KO na prezydenta reprezentowała tym samym inne stanowisko niż rzecznik jej sztabu wyborczego oraz szef Nowoczesnej Adam Szłapka, który w głosowaniu z 26 kwietnia 2019 r. opowiedział się przeciwko rozszerzeniu programu 500 Plus.

Innego zdania byli także pozostali politycy ugrupowania, które poparło kandydaturę Kidawy-Błońskiej na prezydenta. Przeciw głosowali wszyscy obecni tego dnia posłowie Nowoczesnej, w tym m.in. Witold Zembaczyński, Monika Rosa, Katarzyna Lubnauer, Krzysztof Mieszkowski i Barbara Dolniak. Ustawy nie poparli również politycy ugrupowania Teraz!.



Kto nie chciał rozszerzenia programu 500 Plus?



.Nowoczesna



Barbara Dolniak



Paulina Henning-Kloska



Ewa Lieder



Katarzyna Lubnauer



Jerzy Meysztowicz



Krzysztof Mieszkowski



Mirosław Pampuch



Paweł Pudłowski



Monika Rosa



Mirosław Suchoń



Adam Szłapka



Witold Zembaczyński



Niezrzeszeni:



Magdalena Błeńska



Jan Klawiter



Robert Majka



Kukiz'15:



Paweł Skutecki



Konferedacja:



Jakub Kulesza



TERAZ!:



Ryszard Petru



Joanna Scheuring-Wielgus



Joanna Schmidt