Grypa groźniejsza od koronawirusa – sugeruje Grodzki. FAKE NEWS. Jakie są fakty?

Marszałek Senatu to kolejny polityk Platformy Obywatelskiej, który postanowił połączyć temat koronawirusa z bieżącymi sporami politycznymi. Tomasz Grodzki zasugerował, że groźniejsze od COVID-19 jest zakażenie grypą, a jeszcze poważniejsze jest zachorowanie na raka. Jak się ma teoria o tym, że koronawirus jest mniej więcej tak samo groźny, jak zachorowanie na grypę, do faktów?

Polityk PO nie pierwszy raz włączył temat koronawirusa do bieżących sporów politycznych. Pod koniec stycznia na spotkaniu z wyborcami porównał nasz kraj do tego śmiertelnego wirusa.



– Z prymusa staliśmy się kłopotem Unii Europejskiej – stwierdził Tomasz Grodzki w trakcie wystąpienia na spotkaniu Klubu Obywatelskiego w Rzeszowie. Marszałek Senatu zasugerował również, że Polska jest nosicielem wirusa, który rozprzestrzenia się jak koronawirus. – W Brukseli się boją, że on się zacznie rozszerzać – stwierdził parlamentarzysta.



Kilka dni temu portal tvp.info ujawnił, że Grodzki po powrocie z urlopu Włoch nie poddał się niezbędnym czynnościom chroniącym przed rozprzestrzenianiem się wirusa w Europie. Jak wynika z naszych nieoficjalnych informacji, marszałek Senatu po wylądowaniu na Lotnisku Chopina w Warszawie nie chciał wypełnić karty lokalizacji pasażera.



Wypełnienie tego dokumentu w tej sytuacji było obowiązkowe ze względu na wytyczne Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Swoją decyzję Grodzki miał tłumaczyć faktem, że jest osobą publiczną.

Miało też dojść do dyskusji między personelem medycznym a politykiem, w wyniku której marszałek Senatu ostatecznie zgodził się na wypełnienie dokumentu. Chcieliśmy uzyskać komentarz od polityka w tej sprawie, jednak Grodzki najpierw odrzucał połączenia, a następnie wysłał SMS-a z prośbą o wiadomość. Gdy otrzymał pytania od portalu tvp.info, już nie odpowiedział.



Teraz marszałek Grodzki w kontekście narracji opozycji o wyborze: środki na media publiczne albo środki na onkologię postanowił zadać internautom „zagadkę”, porównując koronawirusa z grypą i zachorowalnością na raka.

1. Jeśli zachorujemy na koronawirusa, 98-99% z nas wyzdrowieje (na dziś 5 zachorowań, 0 zgonów).2. Na grypę podobnie (luty 2020->500 tys zachorowań!!! 20 zgonów).3. Na raka zachoruje w tym roku 160 tys Polaków, umrze ok 100tys!!! Zagadka-które z tych trzech jest najgroźniejsze? — Tomasz Grodzki (@profGrodzki) March 7, 2020

Wirus grypy i koronawirusa. Jakie są fakty?



1. COVID-19 powoduje więcej zgonów niż grypa sezonowa. Grypa zabija ok. 0,1 proc. zarażonych, wirus koronawirusa ok. 3,4 proc.



2. Koronawirus jest nowym wirusem, przez co większość ludzi na świecie nie wykształciła odporności na niego. Tymczasem wiele osób uodporniło się już na sezonową grypę, co widać zresztą we wskaźniku śmiertelności.



3. Przeciwko grypie są szczepionki, przeciwko koronawirusowi na razie nie ma.



4. Na grypę są leki, na koronawirusa - jeszcze ich nie ma.



5. COVID-19 jest bardziej zaraźliwy niż większość sezonowych szczepów grypy. Szacuje się, że każda osoba zakażona koronawirusem SARS-CoV-2 zaraża średnio ponad dwie osoby. Chory na grypę zaraża średnio 1,3 osoby.