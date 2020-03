Ministerstwo Cyfryzacji, Twitter i Allegro walczą z fake newsami o koronawirusie

Fake newsy i dezinformacja napędzają lęk przed koronawirusem. Ministerstwo Cyfryzacji razem z Twitterem i Allegro walczy z nieprawdziwymi doniesieniami i nieuczciwymi praktykami dotyczącymi zagrożenia COVID-19.

„Rzetelne informacje z pierwszej ręki. Sprawdzone informacje na temat koronawirusa (COVID-19) znajdziesz na stronach Ministerstwa Zdrowia (MZ)” – taki komunikat widzą wszyscy polscy użytkownicy Twittera, którzy w wyszukiwarkę wpisują słowa koronawirus, COVID-19 i ich różne konfiguracje, w tym obcojęzyczne odpowiedniki.



– To efekt naszej współpracy nakierowanej na walkę z dezinformacją na temat zagrożenia koronawirusem. Polska jest jednym z kilkunastu krajów, w którym Twitter na naszą prośbę uruchomił taki monit – powiedział minister cyfryzacji Marek Zagórski. Dodał, że przedstawiciele resortu rozmawiają „z innymi platformami, na których wkrótce także powinny pojawić się takie komunikaty”.



Zmiany mogą już dostrzec też m.in. użytkownicy Allegro. Ci, którzy w wyszukiwarkę wpiszą słowo „koronawirus” widzą informację odsyłającą do ministerstwa zdrowia. „Interesuje Cię ochrona przed wirusami? Rzetelne informacje znajdziesz nawww.gov.pl/koronawirus” – brzmi komunikat wyświetlany na największej w Polsce platformie aukcyjnej.



To niejedyny zakres współpracy MC z Allegro. Wspólnie walczą także z nieuczciwymi praktykami handlowymi. Ministerstwo Cyfryzacji ma na celu ograniczenie takich praktyk.

– W ostatnim czasie w internecie pojawiło się wiele ofert produktów rzekomo zapobiegających zakażeniu koronawirusem. Nieuczciwi sprzedawcy, wykorzystując strach przed chorobą, nie tylko znacząco podnoszą ceny, ale i próbują handlować produktami, które w żaden sposób nie chronią przed zarażeniem – dodał minister cyfryzacji Marek Zagórski.



Wspierając walkę z dezinformacją, Allegro tymczasowo zabroniło używania słowa „koronawirus” w tytułach ofert zamieszczanych na platformie. Oferty są blokowane, a sprzedawcy proszeni o edycję tytułów. Oferty niezgodne z regulaminem i prawem, w tym naruszające interesy konsumentów, są na bieżąco usuwane.

Wszyscy sprzedający na Allegro produkty w kategoriach potencjalnie związanych ze zwalczaniem wirusa (Zdrowie i uroda, Supermarket) dostali maile zwracające ich uwagę na konieczność odpowiedzialnego społecznie kształtowania cen, ze wskazaniem na stanowisko Prezesa UOKIK.

Największy w Polsce portal aukcyjny zadeklarował także, że w oparciu o swój regulamin i ustawę o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie blokować lub usuwać oferty produktów takich jak maseczki, rękawiczki jednorazowe czy żele antybakteryjne, których cena w ciągu 30 dni (od 25 lutego) wzrosła o ponad 100 proc.



W efekcie usunięto już ponad tysiąc ofert, w których dochodziło do ewidentnej spekulacji. Kolejnych 12 tys. ofert usunięto lub zablokowano ze względu na wprowadzanie konsumentów w błąd w opisach lub ze względu na użycie słowa koronawirus w tytułach ofert.



To tylko część działań, które wspólnie z platformami internetowymi MC podejmuje w celu walki z dezinformacją na temat zagrożenia i zwalczania koronawirusa.



– Zachęcamy kolejne portale do przyłączenia się do nas. Nie dopuszczajmy do nieuczciwych praktyk, edukujmy, nie wprowadzajmy w błąd. Spokój i rzetelna informacja są obecnie najcenniejsze – apeluje szef MC.