Jesteś zdrowy i nosisz maseczkę? Wirusolog tłumaczy, na co się narażasz

– Tylko chorzy powinni nosić maseczki na twarz, by chronić środowisko przez zarażeniem, a także jako informację, że są chorzy. Cała reszta, pomijając osoby, które stosują je rutynowo i wiedzą, jak i po co, naraża siebie i innych – wyjaśnił w rozmowie z portalem tvp.info prof. Włodzimierz Gut, wirusolog.

– Noszący maski bez potrzeby narażają się na gorsze rzeczy niż koronawirus. Maseczka ma większą powierzchnię niż nasze usta i zbiera na swojej powierzchni wszystko, z czym się zetkniemy. Chodzi nie tylko o koronawirusa. W powietrzu są również bakterie, które żyją znacznie dłużej, choćby gronkowce – wyjaśnił naukowiec z Państwowego Zakładu Higieny.

Noszenie maski ochronnej ma sens, gdy opiekujemy się chorym, sami jesteśmy zakażeni #koronawirus albo podejrzewamy u siebie zakażenie.#wieszwięcej pic.twitter.com/ewqX7meTuC — Samuel Pereira ���� (@SamPereira_) March 9, 2020

Nasz rozmówca zwrócił uwagę, że choć maseczka zatrzymuje te organizmy na sobie, to osoba nieprzeszkolona prawdopodobnie dotknie ją przy zdejmowaniu.– Nawet gdyby udało się jej nie dotknąć, to pytanie, co taki użytkownik zrobi ze zużytą maseczką. Bo my ją oddajemy do autoklawu – mówił prof. Gut. Autoklaw to specjalne urządzenie dezynfekującego.– Jeśli więc ktoś zdejmie maseczkę, to przeniesie to, co zatrzymał, na rękę, stolik, do kieszeni. Nawet jeśli wyrzuci do kosza, to tak, jakby wyrzucił bombę bakteriologiczną. Osoba, która opróżnia kosz, zwłaszcza jeśli dzieje się to po niedługim czasie, może mieć poważny problem – ocenił specjalista.