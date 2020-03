Prezydent obiecuje 3 mld zł na onkologię, opozycja dalej narzeka. „Mogłoby być 5”

Politycy opozycji od tygodni domagali się, żeby przeznaczyć na onkologię dodatkowe 2 mld zł. Dzięki zapowiadanemu przez prezydenta Funduszowi Medycznemu, na leczenie przede wszystkim chorób onkologicznych, trafi dodatkowo prawie 3 mld zł. – Dobra wiadomość, ale poza tymi 3 mogłoby być 5, gdyby prezydent Andrzej Duda zawetował ustawę o 2 mld dla telewizji rządowej – ubolewał w rozmowie z portalem tvp.info rzecznik PSL Miłosz Motyka. Politycy PiS-u twierdzą, że opozycja pokazała swoje intencje. Nie chodzi o chorych, tylko walkę z rządem.

– Jak rząd realizuje coś, co też sygnalizuje opozycja, to opozycja krytykuje za to rząd. Zachowanie opozycji pokazuje, że tak naprawdę wcale nie chodzi o dobro obywateli, tylko rozgrywanie polityczne wszelkich możliwych aspektów życia publicznego – mówił nam senator Prawa i Sprawiedliwości Jan Maria Jackowski.



– Skąd te pieniądze? Od kiedy? Kto będzie nimi dysponował? Jeżeli mają to przygotowane, niech pokazują projekt ustawy. Powinni go pokazać w piątek, sobotę lub niedzielę. Dzisiaj jest poniedziałek i nie ma projektu ustawy. Nie ma żadnych realnych pieniędzy, jest tylko uciekanie od wizerunkowej kompromitacji pana prezydenta i pana premiera – stwierdził poseł Koalicji Obywatelskiej Marcin Kierwiński.



– Te 2 mld były konkretem. One mogły pójść na onkologię, poszły na telewizję. Te 3 mld, o których mówi prezydent Duda, to jest jedynie zapowiedź. Czekamy na projekt ustawy – powiedział poseł KO Robert Kropiwnicki.

– To jest tylko deklaracja. Prezydent w panice po podjętej decyzji o przekazaniu 2 mld zł w piątek o 22.30, rano wyszedł na konferencję prasową i coś powiedział, co mu przygotowali sztabowcy. Ani nie ma projektu ustawy, ani nie ma pieniędzy w budżecie. Jeżeli będzie projekt ustawy, będziemy się do tego odnosić – tłumaczył poseł Lewicy Tomasz Trela.

– Przypuszczam, że kwestią tygodni jest opracowanie aktów normatywnych, które pozwolą wprowadzić funkcjonowanie Funduszu Medycznego. Prawo i Sprawiedliwość pokazało, że potrafi realizować swoje zapowiedzi. To nas różni od Platformy Obywatelskiej – zapewnił poseł PiS Jan Kanthak.



Na Twitterze kandydatka PO na prezydenta określiła Fundusz Medyczny „desperacką próbą zachowania twarzy przez Andrzeja Dudę”.



– Nie po raz pierwszy Platforma Obywatelska i Małgorzata Kidawa-Błońska mają problem z wiarygodnością. Przecież szefem sztabu wyborczego kandydatki PO jest Bartosz Arłukowicz, oceniany przez większość opinii publicznej jako najgorszy minister zdrowia w historii III RP. Nagrane zostały jego wypowiedzi, gdzie mówił „Zamknij trzy, czy cztery szpitale i przyjdź do mnie po 200 mln” – przypomniał Kanthak.



– Fundusz Medyczny zapowiedział minister zdrowia Łukasz Szumowski i prezydent Andrzej Duda. W związku z powyższym należy się spodziewać, że niedługo poznamy założenia ustawowe tego specjalnego funduszu i również źródła jego finansowania. Nie wyobrażam sobie sytuacji, żeby to nie zostało zrealizowane – mówił senator Jackowski z PiS-u.