Mity i teorie spiskowe na temat koronawirusa

Wraz z pojawieniem się nowego koronawirusa, zaczęły powstawać mity i teorie spiskowe na temat patogenu. Mają one zarówno charakter globalny, jak i lokalny – podaje „Dziennik Gazeta Prawna”.

CZYTAJ WIĘCEJ W RAPORCIE



Na wstępie „DGP” przypomina, że gdy w Polsce nie było jeszcze potwierdzonych przypadków koronawirusa, pojawiła się teoria, iż rząd ukrywał informacje o pierwszych zakażeniach. Sugestie te pojawiły się najpierw w sieci w mediach, po czym zaczęły być rozpowszechniane przez polityków.



Dziennik przypomina w tym kontekście twitterowe wpisy byłego ministra finansów Jacka Rostowskiego i kandydatki PO na prezydenta Małgorzaty Kidawy-Błońskiej. Rostowski przekonywał swego czasu, że „władze nie tylko nie mówią całej prawdy, jeśli chodzi o SARS-CoV-2 nad Wisłą, ale też ich celem jest ogłoszenie pierwszego przypadku koronawirusa na 30 minut przed rozpoczęciem konwencji Małgorzaty Kidawy-Błońskiej”. Kandydatka PO nawoływała z kolei rząd do ujawnienia prawdy nt. koronawirusa.

#wieszwiecej Polub nas

W odpowiedzi na te zarzuty prezes Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych Alina Niewiadomska napisała: „W przestrzeni medialnej pojawiają się oskarżenia pod adresem reprezentowanej przeze mnie grupy zawodowej, dotyczące ukrywania dodatnich wyników badań. Z mojego punktu widzenia jest to godne potępienia społecznego”.

„DGP” przytacza także pojawiające się w mediach społecznościowych informacje dotyczące domowych metod leczenia choroby wywołanej koronawirusem. W Chinach odwoływano się do medycyny ludowej, zalecając m.in. używanie tzw. złotej pary (rośliny z rodziny kapustowatych – red.) i octu. Popularny wśród antyszczepionkowców Jerzy Zięba przekonywał natomiast, że osoba zakażona koronawirusem powinna spożywać witaminę C i przyjmować dożylnie perhydrol – ok. 30-proc. roztwór nadtlenku wodoru w wodzie.



Wiele teorii spiskowych – jak zauważa dziennik – dotyczy źródła pochodzenia koronawirusa. W chińskich mediach społecznościowych popularna stała się teoria mówiąca, że SARS-CoV-2 to broń biologiczna opracowana przez Amerykanów, wymierzona w Państwo Środka. Spekulowano także, że koronawirus został stworzony przez naukowców z Wuhan, którzy zamierzali zarobić na przyszłej szczepionce przeciwko patogenowi.



Poza granicami Chin zaczęła krążyć natomiast informacja, że to właśnie tam prowadzono badania nad bronią biologiczną, które wymknęły się spod kontroli. Równie popularna stała się teoria, że koronawirus przeszedł na człowieka podczas spożywania zupy z nietoperza.