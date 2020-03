Rząd wprowadza kontrole sanitarne na przejściach granicznych

W związku z koronawirusem o godzinie 15 wprowadzono kontrole sanitarne na granicach Polski – poinformował premier Mateusz Morawiecki. Dotyczą one głównych przejść granicznych z Niemcami i Czechami. Minister spraw wewnętrznych Mariusz Kamiński dodał, że kontrole obejmą autobusy, samochody osobowe i pociągi.

Od godz. 15 całodobowe punkty kontroli sanitarnej obowiązują na przejściach Kołbaskowo, Świecko, Olszyna, Jędrzychowice i Gorzyczki. Mateusz Morawiecki powiedział, że w ciągu najbliższych kilkudziesięciu godzin zakres kontroli zostanie rozszerzony na inne przejścia.



Mateusz Morawiecki poinformował, że obejmą one samochody osobowe, autobusy i pociągi. Podkreślił, że w kontrolach chodzi o to, aby nie zakłócać płynności ruchu na granicy, ale z drugiej strony możliwie najszybciej wychwytywać przypadki zakażeń, które mogły rozprzestrzenić się na resztę kraju.



Minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński poinformował, że w ciągu najbliższych kilkudziesięciu godzin cała granica Polski zostanie objęta kompleksowym system ochrony sanitarnej. System będzie uruchomiany stopniowo. Kamiński zaznaczył, że przez przejście na czeskiej granicy kursują pojazdy z Włoch.



Minister podkreślił, że pięć punktów granicznych, na których kontrola rozpoczęła się dziś, to miejsca, gdzie do Polski wjeżdżają autobusy i busy rejsowe.

W kontrole będą zaangażowani funkcjonariusze Straży Granicznej, Policji, Straży Pożarnej, Krajowej Administracji Skarbowej oraz Inspekcji Transportu Drogowego. Punkty będą działały całodobowo. Na miejscu będzie ambulans i ratownicy medyczni. Osoba chora trafi z granicy bezpośrednio do szpitala.

Prosząc podróżnych o wyrozumiałość i cierpliwość, Mariusz Kamiński powiedział, że w związku z kontrolami na granicach zmieni się organizacja ruchu drogowego. Minister podkreślił, że podjęte działania służą interesowi nas wszystkich.



Premier poinformował, że w związku z koronawirusem pod uwagę jest brana możliwość ograniczenia działalności szkół, przedszkoli i szkół wyższych. Zzapowiedział, że decyzje w tej sprawie zostaną podjęte w najbliższych dniach. Powiedział, że taka ewentualność jest brana pod uwagę po konsultacjach z ministrem edukacji, ministrem zdrowia oraz po obserwacji tego, jak w tej kwestii działają państwa, w których liczba zakażeń jest znacznie większa. Premier powiedział, że pod uwagę jest brane wydanie rekomendacji lub zaleceń dla wojewodów.



Premier zaapelował także do organizatorów o stosowanie się do rekomendacji wydanej przez Główny Inspektorat Sanitarny dotyczącej organizacji imprez masowych. Morawiecki zaznaczył, że imprezy masowe były jednym z powodów szybkiego rozprzestrzeniania się wirusa w Niemczech i we Włoszech.



Główny Inspektor Sanitarny rekomenduje odwołanie wszystkich imprez masowych, w których bierze udział więcej niż tysiąc osób. Chodzi o wydarzenia organizowane w pomieszczeniach zamkniętych. Zalecenie zostało sformułowane po analizie sytuacji epidemiologicznej związanej z rozprzestrzenianiem się koronawirusa.



GIS przypomina, że organizacja imprez masowych każdorazowo podlega analizie pod kątem oceny ryzyka. Służy ona zapewnieniu bezpieczeństwa zdrowotnego uczestnikom. Decyzje podejmuje wojewoda, który może wystąpić o rekomendacje do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, a gdy występują szczególnie skomplikowane okoliczności – do Głównego Inspektora Sanitarnego.