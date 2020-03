„Był agresywny. Bałam się go”. Radny przypomina o zachowaniu Nitrasa z przeszłości

„Był agresywny, wymachiwał mi tu rękami przed autobusem, to się zamknęłam w pojeździe, siedziałam i czekałam na nadzór ruchu. (...) Nie chciało mi się nawet prowadzić dyskusji z tym człowiekiem, bo doszłam do wniosku, że jest takim furiatem, że się po prostu boję” – mówiła o pośle PO Sławomirze Nitrasie 27-letnia kobieta, kierowca szczecińskiego autobusu. Zapytanie w tej sprawie skierował do prezydenta Szczecina Piotra Krzystka radny PiS Dariusz Matecki. Dzień wcześniej posłanka PiS Iwona Arent stwierdziła, że Nitras kopnął ją, a postępowanie w tej sprawie toczy się w prokuraturze.

W nawiązaniu do sprawy szczeciński radny PiS Dariusz Matecki zamieścił na Twitterze zapytanie skierowane do prezydenta miasta Piotra Krzystka w sprawie „agresywnego zachowania posła Nitrasa względem kobiety – kierowcy szczecińskiego autobusu”.



Jak pisze Matecki, sprawa dotyczy zdarzenia z lipca 2018 r. Poseł PO zaparkował wtedy samochód niezgodnie z przepisami, w związku z czym doszło do kolizji z autobusem. Dalej Matecki cytuje relację, która ukazała się na stronie Radia Szczecin.



„Zdaniem naszych rozmówców, kierowca autobusu »to samotnie wychowująca dziecko młoda kobieta, a sytuacja, w której się znalazła, ją po prostu przerosła. Dlatego podpisała oświadczenie o odpowiedzialności za incydent. Najzwyczajniej się bała” – czytamy.

W związku z tym jednak, że Nitras ujawnił na Twitterze jej dane osobowe, na portalu zdecydowano się przedstawić jej relację ze zdarzenia.

„Był agresywny, wymachiwał mi tu rękami przed autobusem, to się zamknęłam w pojeździe, siedziałam i czekałam na nadzór ruchu. Wykrzykiwał, że jestem nienormalna, że mam drzwi otworzyć i w ogóle. Nie chciało mi się nawet prowadzić dyskusji z tym człowiekiem, bo doszłam do wniosku, że jest takim furiatem, że się po prostu boję. Bo jak facet wysiada z auta, zaczyna mi wykrzykiwać, czy jestem chora psychicznie, czy jestem normalna, kto dał mi prawo jazdy itd., to myślę sobie: z facetem jest coś nie tak. To zwiałam do siebie do autobusu” – tłumaczyła kobieta.



Mimo, że 27-latka przyznała się do sprawstwa kolizji, Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe „Dąbie” zdecydowało się skierować sprawę na policję. Jak powiedział radiu jego prezes Waldemar Sołtysiak, kierowca samochodu osobowego stał w niedozwolonym miejscu – w tzw. zatoce przystankowej. „Stał pod prąd i w sposób ewidentny utrudniał manewr parkowania” – cytuje Sołtysiaka portal.



Na wezwanie policji Nitras się nie stawił. Jak przypomniał w piśmie Matecki, w 2009 r. Nitras był już zatrzymany za jazdę pod prąd na niemieckiej autostradzie. – Nie jestem święty. Zdarzają mi się wykroczenia drogowe. Dziwię się tylko, że bawarska policja sprawę upubliczniła – mówił polityk PO w rozmowie z TVN 24.

W załączeniu zapytanie skierowane do Pana @PrezydentSz_n ws. agresywnego zachowania posła Sławomira Nitrasa względem kierowcy autobusu - kobiety samotnie wychowującej dziecko oraz mandatu za parkowanie w niedozwolonym miejscu. pic.twitter.com/qphclZvixJ — Dariusz Matecki (@DariuszMatecki) March 9, 2020

źródło: Twitter, Radio Szczecin, TVN 24, TVP Info

Zachowanie Nitrasa wobec prowadzącej szczeciński autobus kobiety nie byłoby jedynym takim z jego strony.– Pan poseł Nitras kopnął mnie. Użył przemocy fizycznej wobec mnie. Sprawa toczy się w prokuraturze – takie szokujące wyznanie złożyła w programie „Strefa starcia” posłanka PiS Iwona Arent. Na upublicznienie sprawy zareagował Nitras, który zwracając się do prezydenta Andrzeja Dudy zażądał zwolnienia wydawcy tego programu Samuela Pereiry.– Pan poseł Nitras w ogóle jest specyficznym człowiekiem, który różne rzeczy mówi w różnym czasie i w różnej sytuacji – stwierdziła posłanka.