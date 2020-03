Prezydent: Relacje z naszymi rodakami poza granicami mają charakter wspólnototwórczy

Ta akcja ma charakter wspólnototwórczy. Ma uświadamiać nam wszystkim, że jesteśmy jedną społecznością, jednym narodem, że mamy wspólną tradycję i ona jest naszą siłą, dzięki której trwamy – mówił prezydent Andrzej Duda podczas podsumowania IV edycji Akcji Pomocy Polakom na Wschodzie.

Prezydent podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim podkreślił, że kontakt z Polakami mieszkającymi poza granicami, od początku jego prezydentury, był dla niego bardzo ważny. Podkreślił, że Akcja Pomocy Polakom na Wschodzie ma „charakter wspólnoto twórczy”.



– Wszystkie relacje z naszymi rodakami poza granicami mają charakter niezwykle wspólnototwórczy. Maja uświadamiać nam wszystkim nawzajem o tym, że jesteśmy jedną społecznością, jednym narodem, mamy wspólną tradycję, która jest naszą wielką siłą, dzięki której trwamy – powiedział Duda.



– To nie jest Polonia, to są Polacy, którzy bardzo często mieszkają tam gdzie mieszkają, od pokoleń, to Polska niestety została stamtąd zabrana. Te ziemie dzisiaj nie leżą już w Polskim państwie, ale ci ludzie mieszkają tam od pokoleń, oni są u siebie i cały czas zachowują polskość i za to jesteśmy im wdzięczni – mówił prezydent.



Jak wskazywał, „zachowywanie polskości” objawia się w różnych formach – w tradycji, mowie, pieśni, w stroju, w wierze”. Dodał, że pomoc Polakom na wschodzie jest niesiona w dwóch formach – materialnej i duchowej.

źródło: pap, prezydent.pl

– Pomoc duchowa działa w dwie strony. To nie jest tak, że my tylko dajemy; my też dostajemy niezwykły zastrzyk wiary w to, że jesteśmy bardzo silnym narodem i potrafimy przetrwać najtrudniejsze. Oni są na to najlepszym dowodem – powiedział prezydent.– Jeśli ktoś od pokoleń mieszka poza granicami, otoczony obcą kulturą, a cały czas uparcie trwa przy swoim, to pokazuje, jak bardzo to jest głębokie i jak wielka jest siła tej polskości – podkreślił Andrzej Duda.