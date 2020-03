Zmiany w Kościele z powodu koronawirusa. „Ludzie nie mają takiej wiary jak przed wiekami”

Brak mszy świętych i dotykania się przy znaku pokoju to niektóre z decyzji i zaleceń, jakie podejmuje Kościół katolicki we Włoszech i Irlandii z powodu rozprzestrzeniającego się nowego koronawirusa. – Kiedyś ludzie w sytuacjach krytycznych, takich jak epidemie dżumy, gromadzili się właśnie w kościołach w nadziei o ocalenie – przypomniał w rozmowie z portalem tvp.info publicysta Grzegorz Górny.

Konferencja Episkopatu Włoch zgodnie z dekretem rządu zdecydowała o zawieszeniu odprawiania mszy świętych i innych liturgii z udziałem wiernych do 3 kwietnia. Kapłani mogą celebrować eucharystie jedynie indywidualnie, „za zamkniętymi drzwiami”. Kościoły pozostaną otwarte z przeznaczeniem na indywidualną modlitwę.



Jak podają brytyjskie media, kościół w Irlandii zaleca przyjmowanie komunii świętej tylko na rękę i niekorzystanie z wody święconej. Do tego wierni mają nie przekazywać sobie znaku pokoju przez uściśnięcie dłoni.



– Widzimy radykalną zmianę postaw. Ludzie nie mają takiej wiary, jak przed wiekami – powiedział w rozmowie z portalem tvp.info Grzegorz Górny, publicysta i założyciel kwartalnika „Fronda”.



– Postawa Kościoła we Włoszech, w Irlandii i w innych krajach różni się od Kościoła w przeszłości – podkreślił. Tłumaczył, że „kiedyś ludzie w sytuacjach krytycznych, takich jak epidemie dżumy czy innej zarazy, gromadzili się właśnie w kościołach w nadziei o ocalenie”.



– Organizowali procesje przebłagalno-pokutne; natomiast dzisiaj widzimy, że takich praktyk brakuje. Kościoły są traktowane jako potencjalne miejsca zarażenia – dodał.



– Komunia święta była uważana zawsze za lekarstwo dla duszy i ciała, ponieważ stała za tym wiara, że w hostii znajduje się sam Bóg; unikanie komunii dzisiaj w tej sytuacji to jakby przyjmowanie, że Bóg może zarażać, a nie uzdrawiać – uważa Grzegorz Górny.

źródło: portal tvp.info

Dla części wiernych rezygnacja z odprawiania mszy z udziałem wiernych jest kuriozalna i bolesna. Amerykański przewodnik turystyczno-pielgrzymkowy, który mieszka w Rzymie, napisał na Facebooku, że to „przymusowa wielkopostna pokuta”. Ocenił, że brak mszy świętych przy otwartych restauracjach i sklepach to sytuacja „surrealistyczna” i „nierealna”.