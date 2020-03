Ryzykował zdrowiem SOP i parlamentarzystów? Bielan pyta Grodzkiego o zagraniczny wyjazd

Opinia publiczna ma prawo wiedzieć, czy trzecia osoba w państwie postępuje zgodnie z zaleceniami lekarzy – uważa Adam Bielan, rzecznik sztabu prezydenta Andrzeja Dudy. Polityk odniósł się w ten sposób do nieoficjalnych informacji portalu tvp.info, według których marszałek Senatu wracając z zagranicznej podróży odmówił wypełnienia karty lokalizacyjnej pasażera.

CZYTAJ WIĘCEJ W RAPORCIE



Wypełnianie takiej karty jest obowiązkowe ze względu na wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego. Zdaniem Bielana Grodzki wyjeżdżając za granicę mógł narazić zdrowie nie tylko podróżujących z nim oficerów Służby Ochrony Państwa, ale także parlamentarzystów i dziennikarzy.



Z powodu koronawirusa służby sanitarne i resort spraw zagranicznych nie zalecają podróży do m.in. Chin, Korei Południowej, Włoch, Iranu, Japonii, części departamentów we Francji i do Nadrenii Północnej-Westfalii w Niemczech w związku z zachorowaniami na COVID-19 w tych krajach.



Bielan na konferencji poinformował, że ma kopie dokumentów, które muszą wypełniać wszyscy wchodzący do Sejmu reporterzy. W dokumentach tych należy zaznaczyć, czy w ostatnim czasie przebywało się za granicą.

#wieszwiecej Polub nas

Jak pisaliśmy w piątek, marszałek Grodzki podróżował samolotem z Monachium do Warszawy. Tym samym lotem miała lecieć również osoba podróżująca z rejonu zagrożonego epidemią koronawirusa. Stąd obowiązek wypełnienia karty lokalizacji pasażera zgodnie z wytycznymi GIS. Uzupełnienia danych marszałek odmówił.

Rzecznik sztabu Andrzeja Dudy pytał w tym kontekście marszałka Senatu o jego rzekomą wizytę za granicą w minionych dniach. Zdaniem Adama Bielana Tomasz Grodzki wyjeżdżając w region odradzany przez GIS i MSZ „ryzykował zdrowiem nie tylko swoim, ale także oficerów Służby Ochrony Państwa, którzy muszą mu towarzyszyć i jednocześnie zaryzykował zdrowiem senatorów, bo przyjechał prosto z lotniska na posiedzenie Senatu”.



– Opinia publiczna ma prawo wiedzieć, czy trzecia osoba w państwie postępuje zgodnie z zaleceniami lekarzy, Głównego Inspektora Sanitarnego – podkreślił Bielan. Zaznaczył przy tym, że jeśli rzeczywiście marszałek Grodzki był na wakacjach, „to powstaje problem, dlaczego obrady Senatu były opóźnione o cztery dni”.



Jego zdaniem posiedzenie Senatu „było odroczone” właśnie ze względu na urlop marszałka Tomasza Grodzkiego.



O komentarz do sprawy prosiliśmy marszałka Senatu, jednak bez odzewu. Pytania wysłaliśmy także do Kancelarii Izby z prośbą o wskazanie m.in. celu podróży marszałka, a także informacji, czy był to wyjazd służbowy, czy prywatny. Do momentu publikacji tekstu nie otrzymaliśmy jednak odpowiedzi.