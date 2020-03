Złodzieja zdradził odcisk palca. Podejrzanym jest narzeczony córki obrabowanych

Za kradzież prawie 400 tys. zł z jednorodzinnego domu w okolicach Gliwic odpowiada 27-letni narzeczony córki właścicieli domu – ustalili policjanci, którzy przez blisko dwa lata prowadzili śledztwo w tej sprawie. Sprawcę zdradził odcisk palca, odkryty przez policjantów w miejscu kradzieży.

Akt oskarżenia przeciwko 27-latkowi w ostatnim czasie trafił do gliwickiego sądu. Oskarżonemu, który w pierwszym etapie śledztwa miał w tej sprawie jedynie status świadka, grozi do 10 lat więzienia.



Był częstym gościem w domu narzeczonej



Do kradzieży prawie 400 tys. zł doszło wiosną 2018 roku. Pieniądze zniknęły z metalowej, zamykanej kasetki, przytwierdzonej do podłogi w jednym z pomieszczeń jednorodzinnego domu. Policyjni technicy zabezpieczyli ślady i przesłuchali wszystkich domowników – w tym narzeczonego córki właścicieli.



– Podczas długich rozmów ze śledczymi mężczyzna wypierał się jakiejkolwiek wiedzy o pieniądzach czy usytuowaniu skrytki. Tymczasem policyjny nos mówił co innego – podała w poniedziałek policja, która przez kilka miesięcy weryfikowała swoją hipotezę. Sądowa ekspertyza dotycząca odkrytego na kasetce odcisku palca potwierdziła przypuszczenia policjantów.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: pap

– Uzyskano niezbite, stuprocentowe dowody, że podejrzewany, mimo stanowczego wypierania się wiedzy o kasecie z gotówką, miał z nią kontakt. Tym samym mężczyzna ze świadka stał się podejrzanym – wskazują śledczy. Ich ustalenia potwierdził prokurator, który postawił mężczyźnie zarzuty i skierował do sądu akt oskarżenia.Policjanci wskazują, iż śledztwa w sprawach kradzieży pieniędzy w domach jednorodzinnych z reguły angażują wielu policjantów, pochłaniając sporo czasu i wysiłku.– Apelujemy do osób przechowujących gotówkę w domu o bardziej roztropne zachowanie. Z całą pewnością są lepsze metody ulokowania pieniędzy niż metalowa sklepowa kasetka przytwierdzona do podłogi – przekonują funkcjonariusze śląskiej policji.