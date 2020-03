Liga Mistrzów. W Paryżu bez kibiców

Wtorkowy mecz 1/8 finału Ligi Mistrzów między Paris Saint-Germain a Borussią Dortmund odbędzie się bez udziału kibiców. Tak zdecydowała paryska policja. Powód? Koronawirus.

Paris Saint-Germain notes the decision of the Paris Prefecture de Police to hold the Paris Saint-Germain v Borussia Dortmund match on Wednesday 11 March behind closed doors.



