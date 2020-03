Prokuratura Krajowa o tekście „GW”: Oparty na manipulacjach

Od czasu reformy prokuratury liczba prowadzonych przez nią śledztw gwałtownie wzrosła – napisała Prokuratura Krajowa, odnosząc się do poniedziałkowego artykułu „Gazety Wyborczej”. Jak podkreślono, „wyznacznikiem skuteczności prokuratury jest efektywność w wykrywaniu przestępstw i ich sprawców”.

W poniedziałek „Gazeta Wyborcza” napisała, że „w prokuraturze Zbigniewa Ziobry” w rekordowym tempie rośnie skala „ślimaczących się śledztw”. „Prokuratura Krajowa nie potrafi odpowiedzieć, co jest przyczyną katastrofy, ale prawnicy mają swoje przypuszczenia” – czytamy.



Gazeta podała m.in., że jeszcze w 2015 r. zaległych spraw trwających ponad sześć miesięcy (ale mniej niż rok) było w prokuraturze 6 tys. 351. W 2019 r. liczba takich spraw wyniosła już o ponad 14 tys., nastąpił więc wzrost zaległości o 221 proc.



Zdaniem Prokuratury Krajowej, treść artykułu opiera się na manipulacjach oraz nierzetelnym obrazie pracy prokuratury. W oświadczeniu PK podkreśliła, że od czasu dokonanej w 2016 roku reformy prokuratury liczba prowadzonych przez nią śledztw „gwałtownie wzrosła – ze względu na podjęcie spraw, wobec których w poprzednich latach na masową skalę zapadały decyzje o niewszczynaniu i umarzaniu postępowań albo takich, które w ogóle nie były prowadzone”.



„Dotyczy to zwłaszcza wielowątkowych, a w konsekwencji długotrwałych postępowań dotyczących przestępstw gospodarczych, w tym wyłudzania na miliardową skalę podatku VAT, a także przestępstw związanych z tzw. dziką reprywatyzacją i lichwą” – dodano.

Prokuratura zwróciła przy tym uwagę, że szybkie kończenie spraw dla celów statystycznych, bez pociągnięcia przestępców do odpowiedzialności karnej było dla nich bardzo korzystne. „Wbrew stawianym przez Gazetę Wyborczą tezom wyznacznikiem skuteczności prokuratury jest efektywność w wykrywaniu przestępstw i ich sprawców oraz odzyskiwaniu zagarniętego mienia, a nie wyłącznie statystyka liczby prowadzonych postępowań” – czytamy w komunikacie.



Prokuratura Krajowa podkreśliła, że raptownie wzrosła jej skuteczność w zwalczaniu przestępczości gospodarczej. „Wartość wykrytych przestępstw podatkowych zwiększyła się niemal trzykrotnie w stosunku do 2015 roku, a więc sprzed reformy prokuratury. Wzrosła wartość zabezpieczonego mienia w sprawach skierowanych do sądu” – czytamy.



Jak dodano, dotyczy to także ścigania najpoważniejszych przestępstw gospodarczych, w wyniku których wystąpiła wartość uszczuplenia lub narażenie na uszczuplenie podatku VAT o wartości powyżej 1 mln zł. „O ile liczba takich postępowań na koniec roku 2015 wynosiła 352, to na koniec roku 2019 było to już 1187 postępowań” – podano.

źródło: wyborcza.pl, PAP

PK poinformowała, że wzrosła również liczba zakończonych przez prokuraturę postępowań. „W 2019 roku było ich 1 120 tys., a więc o ponad 286 tys. więcej niż w 2015. Zwiększyła się także liczba kierowanych do sądów aktów oskarżenia – z niespełna 180 tysięcy w 2015 roku do 250 tysięcy w 2019 roku” – podano.„O wysokiej jakości pracy prokuratorów i skrupulatnym zbieraniu dowodów świadczy fakt, że w istotny sposób spadła liczba osób uniewinnianych przez sądy: z prawie 14 tysięcy w latach 2014-2015 do niespełna 12 tysięcy w latach 2018-2019, co stanowiło zaledwie 1,9 proc. wszystkich osób osądzonych” – czytamy.