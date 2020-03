Minister zdrowia: Mamy już 16 przypadków zakażeń w Polsce

Mamy potwierdzone 16 przypadków zakażenia koronawirusem – poinformował minister zdrowia Łukasz Szumowski. Pięć nowych przypadków zakażenia odnotowano w szpitalach w Krakowie, Raciborzu i Wrocławiu. Minister dodał, że w najbliższych dniach przyrost osób zakażonych będzie bardzo szybki. Podał, że ponad 170 osób jest hospitalizowanych, a ponad 4 tys. objętych kwarantanna domową.

– Kolejna zakażona koronawirusem osoba we Wrocławiu to 74-letnia kobieta. Jest ona hospitalizowana w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. J. Gromkowskiego. Stan pacjentki jest poważny – informowała rzeczniczka tej lecznicy Urszula Małecka.



– Rozważamy wzmocnienie nadzoru nad kwarantanną; rozmawiamy z osobami nadzorującymi służby mundurowe ws. roztoczenia większej opieki – mówił Łukasz Szumowski.



Szef resortu zdrowia wskazał, że osoby, u których dziś potwierdzono zakażenia, to osoby, które przyleciały z Włoch, przyjechały z pacjentem „zero” i osoba, która miała kontakt rodzinny z zakażonym, a była objęta kwarantanną. – Rodziny tych osób zostały objęte kwarantanną – zapewnił.



– Przygotowujemy szpitale na przyjęcie większej liczby osób zarażonych. Działamy w zakresie liczby łózek zakaźnych, gotowości szpitali, gotowości wojewodów do przekształcenia szpitali w zakaźne. Będziemy zwiększać ilość łóżek opieki intensywnej – mówił minister.



Szumowski zaapelował do wszystkich „o bardzo dużą wrażliwość i opiekę nad osobami starszymi”. – Osoby starsze proszę o ograniczenie aktywności, trzymanie się z dala od potencjalnych miejsc, gdzie może dojść do zakażenia – mówił.



– Ważne jest, żeby nie opuszczać miejsca kwarantanny. Chrońmy swoich bliskich, siebie i innych dookoła. Jeśli jesteśmy w kwarantannie, nie wychodźmy na zakupy, do sklepu itd. To jest zakazane. Apeluję o zdrowy rozsądek – powiedział minister.



W związku z ryzykiem zakażenia koronawirusem Główny Inspektor Sanitarny Jarosław Pinkas wydał zalecenie w sprawie odwołania publicznych zgromadzeń powyżej tysiąca osób, organizowanych w pomieszczeniach zamkniętych.



Choroba zakaźna COVID-19, wywołana przez koronawirusa SARS-CoV-2, pojawiła się w grudniu w mieście Wuhan w środkowych Chinach. Zakażenia odnotowano od tego czasu m.in. w Korei Południowej, Iranie, Iraku, Izraelu, Japonii, Tajlandii, Wietnamie, Singapurze, Tajwanie, Kanadzie, Stanach Zjednoczonych, Australii.

