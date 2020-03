Rosyjska telewizja drwi z Erdogana. Putin kazał czekać delegacji przed drzwiami [WIDEO]

Rosyjska telewizja publiczna wyemitowała szyderczy materiał dotyczący prezydenta Recepa Erdogana i tureckiej delegacji na niedawne rozmowy w Moskwie. W sieci pojawił się filmik opatrzony logiem stacji Rossija 1, na którym widać, jak grupa osób na czele z Erdoganem czeka blisko dwie minuty, zanim otworzą się drzwi do pomieszczenia, w którym jest prezydent Rosji. Polscy internauci w komentarzach oceniają, że to Władimir Putin się ośmieszył. Publicysta Piotr Semka pisze, ze takie zachowanie to błąd.

O tym, że jeden z dwóch publicznych kanałów telewizyjnych chciał ośmieszyć Erdogana świadczy komentarz. Głos z offu relacjonuje niemal każdy ruch poszczególnych przedstawicieli tureckiej delegacji, czekających w małym pomieszczeniu. W tym czasie licznik umieszczony w rogu ekranu ma uświadomić rosyjskiemu widzowi, jak długo trwała niezręczna dla gości Kremla sytuacja.



Recep Erdogan tuż przed otwarciem drzwi zdążył jeszcze przysiąść na moment na krześle, co oczywiście odnotowuje komentator. Gdy wszedł do pokoju jak gdyby nigdy nic podał Putinowi dłoń nie powitanie.



Na sytuację zwrócił uwagę publicysta Piotr Semka, komentując, że „wbrew zachwytom rosyjskich mediów” zachowanie Putina było „mało rozsądne”, ponieważ może to wywołać wrogie nastawienie tureckich polityków wobec Rosji. Semka napisał na Twitterze: „Stalin kiedyś kazał w czasie wizyty Mao w Moskwie czekać przywódcy Chin sześć dni na audiencję. Rezultat: Rosjanie zyskali nieprzejednanego wroga”.



Nagranie wywołało także komentarze internautów. Jedna z osób dostrzegła wrogość w zachowaniu gospodarza Kremla: „dla ruskich wszyscy są wrogami”. „Putin jest śmieszny z tym spóźnianiem się na wszystkie uroczystości” – napisał ktoś inny.





Zeszłotygodniowe spotkanie prezydentów dotyczyło wojny w Syrii.