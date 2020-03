Piłka nożna. Cristiano i niewidzialni kibice

Już od jakiegoś czasu mecze we włoskiej Serie A rozgrywane są bez udziału publiczności. Tak było w przypadku najciekawszego spotkania 26. kolejki, gdy Juventus mierzył się z Interem. W nietypowy sposób z całego zamieszania zadrwił Cristiano Ronaldo.

Moment, kiedy piłkarze wychodzą z autokaru i kierują się do szatni, to jedna z nielicznych chwil, gdy kibice mają swoich idoli na wyciągnięcie ręki. Mogą przybić piątkę lub poprosić o autograf.



Od dobrych kilkunastu dni fani odcięci są jednak od swoich gwiazd futbolu. Podczas meczów stadiony zamieniają się w ściśle zamknięte twierdze. Do minimum ograniczona jest liczba ochrony czy przedstawicieli mediów.



Z tego faktu zadrwił sobie Cristiano Ronaldo. Piłkarz Juventusu Turyn, kierując się do szatni przed meczem z Interem Mediolan wyciągnął rękę w kierunku barierek. Tam, gdzie zawsze stoją kibice.

Cristiano Ronaldo shaking hands with 'invisible' fans before the game tonight against Inter Milan. This is quality �� pic.twitter.com/LzTHqxg77Z — FutbolBible (@FutbolBible) March 8, 2020

Choć bez wsparcia własnych fanów, Juventus pokonał Inter 2:0 i utrzymał pierwsze miejsce. Ronaldo gola nie strzelił, ale zapisał na swoim koncie asystę przy trafieniu Aarona Ramsey'a.