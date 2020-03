Chłopiec połknął lekarstwa dla dorosłych. Tracącego przytomność eskortowali policjanci

14-miesięczny chłopiec był pod opieką wujka, kiedy połknął tabletki przeznaczone dla dorosłych. – Dziecko traciło przytomność. Wymagało natychmiastowej pomocy – mówi portalowi tvp.info sierż. Andrzej Jurkun z KMP w Olsztynie. Pod eskortą policjantów maluch trafił do szpitala.

Liczyła się każda sekunda. Do policjantów z olsztyńskiej drogówki w Dobrym Mieście w sobotę o godzinie 17 podjechał roztrzęsiony 41-latek. Wiózł 14-miesiecznego chłopca, który tracił przytomność. – Okazało się, że dziecko połknęło lekarstwa przeznaczone dla dorosłych. Stan dziecka pogorszał się – wyjaśnia rzecznik KMP w Olsztynie.



Funkcjonariusze, widząc zagrożenie życia, natychmiast zdecydowali o pilotażu auta do szpitala. Na sygnale przez około 30 kilometrów eskortowali samochód z chorym chłopcem. Po około 20 minutach dotarli do Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie.

– Byli na czas – mówi sierż. Andrzej Jurkun. Chłopiec czuje się już dobrze.