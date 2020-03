Nie wiedział, dlaczego to zrobił. Obcinacz włosów sam przyszedł na policję

Mężczyzna, który obciął kobiecie włosy, zgłosił się na policję – poinformował rzecznik prasowy małopolskiej policji Sebastian Gleń. Sprawca był poszukiwany od stycznia.

W piątek krakowska policja za pośrednictwem mediów zwróciła się z prośbą o pomoc w ustaleniu tożsamości mężczyzny, który 10 stycznia na ul. Basztowej w Krakowie obciął 26-letniej kobiecie włosy. Wizerunek domniemanego sprawcy zarejestrowały kamery miejskiego monitoringu, policja opublikowała jego zdjęcie.



– Już w sobotnie przedpołudnie, poszukiwany zgłosił się do Komisariatu Policji I w Krakowie, zaraz po tym, jak zobaczył w mediach swój wizerunek – powiedział rzecznik.



25-latek został przesłuchany, przeszukano też jego mieszkanie. – Młody mężczyzna nie potrafił racjonalnie wytłumaczyć powodów swojego zachowania – przekazał Gleń.



Podejrzany odpowie za naruszenie nietykalności cielesnej, za co grozi kara pozbawienia wolności do roku lub grzywna.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: pap

10 stycznia wieczorem kobieta, która wyszła na przystanek Stary Kleparz przy ul. Basztowej w Krakowie, zorientowała się, że ktoś za nią idzie, potem poczuła szarpnięcie. Kiedy się odwróciła, zobaczyła mężczyznę z nożyczkami, ten ją przeprosił i uciekł. Kobieta zauważyła wówczas, że ma o połowę krótsze włosy.