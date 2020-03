Tenis. Prestiżowy turniej odwołany

Panika przed koronawirusem trwa w najlepsze. W ostatniej chwili odwołano turnieje WTA i ATP w Indian Wells. W zawodach miała wziąć udział trójka Polaków – Iga Świątek, Magda Linette i Hubert Hurkacz.

To największa sportowa impreza, która nie dojdzie do skutku z powodu szalejącego na świecie wirusa. W tenisowym świecie to jeden z najbardziej prestiżowych turniejów, tuż po Wielkim Szlemie i wieńczących sezon finałach.



W Indian Wells zameldowała się cała światowa czołówka. Do zgarnięcia oprócz 1000 rankingowych punktów było łącznie ponad 17 milionów dolarów. Transmisje ze zmagań na korcie miały dotrzeć do blisko 80 krajów na całym świecie.



Pomimo wielu ograniczeń, turniej miał jednak dojść do skutku. Jeszcze pod koniec zeszłego tygodnia zawodnicy otrzymali całe mnóstwo wytycznych dotyczących przestrzegania zasad bezpieczeństwa.

M.in. zakazane pod groźbą dyskwalifikacji zostało rzucanie mokrych ręczników w kierunku dzieci podających piłki.Turniej miał rozpocząć się w czwartek. W nocy z niedzieli na poniedziałek poinformowano jednak, że turniej nie odbędzie się.

– Nie wiemy, co mamy robić. Wciąż dociera do nas zbyt mało informacji. Pod znakiem zapytania stanął także turniej w Miami (ma rozpocząć się 23 marca - przyp. red.). Nie wiemy, czy wracać do Polski, czy pozostać w USA – powiedział cytowany przez PAP Piotr Sierzputowski, trener Igi Świątek.

You probably all heard the news. Indian Wells cancelled. We are here and still deciding what’s next. So sad for all that is happening around the world with this situation. Hopefully soon solutions from the authorities. Stay all well and safe. — Rafa Nadal (@RafaelNadal) March 9, 2020

– Jesteśmy na miejscu i wciąż zastanawiamy się, co robić. Jest mi bardzo przykro, że takie wydarzenia mają miejsce na całym świecie. Mam nadzieję, że wkrótce uda się znaleźć rozwiązanie – napisał na Twitterze Rafael Nadal.W Kalifornii odnotowano do tej pory 114 przypadków zakażeń koronawirusem. – Istnieje zbyt duże ryzyko dla zdrowia nie tylko zawodników czy kibiców, ale wszystkich mieszkańców Kalifornii. W niczyim interesie nie leży w tej chwili rozgrywanie jakichkolwiek rozgrywek sportowym. Wszyscy musimy się zjednoczyć w walce z chorobą – oznajmił dr David Agus, profesor medycyny i inżynierii biomedycznej na uniwersytecie kalifornijskim.- Jesteśmy niezwykle rozczarowani faktem, że turniej nie odbędzie się, choć zdrowie i bezpieczeństwo jest najważniejsze. Wyrażamy gotowość do tego, aby turniej zorganizować w innym terminie - powiedział dyrektor zawodów, a przed laty znakomity tenisista Tommy Haas.Ale z rozegraniem prestiżowej imprezy będzie nie lada kłopot. W kalendarzu nie ma już wolnych terminów, bo latem czekają nas jeszcze igrzyska olimpijskie.Odwołanie turnieju w Indian Wells jest także nie na rękę samym tenisistom. Wciąż trwa walka o miejsce w rankingu, gwarantujące udział w najważniejszej sportowej imprezie czterolecia. A lista uprawnionych do startu zawodników zostanie ogłoszona tuż po turnieju Rolanda Garrosa.