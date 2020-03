Kolejne zakażenie koronawirusem. Potwierdzono pierwszy przypadek w Krakowie

Kolejny – 12. przypadek – zakażenia koronawirusem w Polsce potwierdzono u chorego, który przebywa na oddziale zakaźnym w szpitalu im. S. Żeromskiego w Krakowie – powiedział dyrektor szpitala Jerzy Friediger. Ministerstwo Zdrowia zapowiada konferencję prasową ws. aktualnej sytuacji epidemiologicznej o godz. 12. Zakażony ma ponad 60 lat.

CZYTAJ WIĘCEJ W RAPORCIE



– Mężczyzna trafił do szpitala w sobotę wieczorem. W ostatnim czasie przebywał w północnych Włoszech. Jego stan jest dobry, stabilny – powiedział dyrektor.



Małopolski sanepid nie udziela informacji ani o pacjencie, ani o jego rodzinie. O godz. 12.30 ma się odbyć konferencja prasowa wojewody małopolskiego i przedstawicieli szpitala im. Żeromskiego.



Pierwszy przypadek zarażenia koronawirusem w kraju potwierdzono 4 marca. Pacjent, u którego go wykryto, jest hospitalizowany w Zielonej Górze. Przyjechał autokarem z Niemiec.



Kolejne pięć potwierdzonych przypadków, o których poinformowano w miniony piątek i w sobotę to: dwoje pacjentów przebywających w szpitalu w Szczecinie (przyjechali w Włoch), jeden w szpitalu we Wrocławiu (przyleciał z Wielkiej Brytanii) i dwoje pacjentów w szpitalu w Ostródzie (osoby te podróżowały autokarem z Niemiec razem z mężczyzną, u którego potwierdzono pierwszy przypadek koronawirusa w Polsce).



W niedzielę podano w sumie pięć nowych przypadków – po dwie osoby przebywają w Warszawie i Raciborzu, a jeden mężczyzna hospitalizowany jest we Wrocławiu.



Główny Inspektorat Sanitarny rekomenduje odwołanie wszystkich imprez masowych powyżej 1000 osób, organizowanych w pomieszczeniach zamkniętych.



Według danych resortu zdrowia z niedzieli rano w całym kraju hospitalizowanych jest 146 osób, 1 548 osób poddano kwarantannie domowej, a 6409 objęto nadzorem Sanepidu.



Choroba zakaźna COVID-19, wywołana przez koronawirusa SARS-CoV-2, pojawiła się w grudniu w mieście Wuhan w środkowych Chinach. Zakażenia odnotowano od tego czasu m.in. w Korei Południowej, Iranie, Iraku, Izraelu, Japonii, Tajlandii, Wietnamie, Singapurze, Tajwanie, Kanadzie, Stanach Zjednoczonych, Australii.

#wieszwiecej Polub nas