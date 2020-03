Szczecin: Pogorszył się stan pacjentki zarażonej koronawirusem

Stan kobiety, u której w piątek stwierdzono koronawirusa, pogorszył się – poinformował w poniedziałek p.o. rzecznika szczecińskiego szpitala wojewódzkiego. Stan mężczyzny, u którego także potwierdzono zakażenie nowym wirusem, jest stabilny.

Jak poinformował w poniedziałek p.o. rzecznika prasowego szpitala wojewódzkiego w Szczecinie Mateusz Iżakowski, kobieta, u której stwierdzono koronawirusa, wymaga obecnie intensywnej opieki medycznej.



Drugi pacjent, przebywający na oddziale chorób zakaźnych szczecińskiego szpitala przy ul. Arkońskiej, u którego potwierdzono zakażenie koronawirusem, jest – jak podał Iżakowski – w stanie stabilnym.



U mężczyzny i kobiety zakażenie nowym wirusem potwierdzono w piątek. To osoby w średnim wieku, pochodzące ze Stargardu (Zachodniopomorskie). Wcześniej przebywały one w północnych Włoszech. Gdy poczuły się źle, skontaktowały się telefonicznie z inspektorem sanitarnym. Po przebadaniu lekarz skierował oboje do izolacji domowej. W środę, po kolejnym pogorszeniu stanu zdrowia mężczyzna i kobieta trafili do szpitala wojewódzkiego.



W szczecińskim szpitalu przebywa obecnie pięć osób z podejrzeniem koronawirusa, wśród nich jest jedno dziecko - poinformował p.o. rzecznika placówki. Wyniki ich testów powinny być znane jeszcze w poniedziałek.



Nie potwierdzono natomiast koronawirusa u trojga pacjentów, którzy trafili do szpitala w piątek i w sobotę.

