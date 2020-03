Polka na plakatach w Nowym Jorku. Florecistka zdobyła pierwsze złoto

Polska studentka pojawiła się na billboardach w Nowym Jorku, reklamując w ten sposób swoją uczelnię. Katarzyna Lachman to poznańska florecistka, która osiąga sukcesy w szermierce na arenie amerykańskiej, jak i międzynarodowej.

Plakaty, na których studentka z Poznania promuje swoją uczelnię Saint John's University, można zobaczyć m.in. w nowojorskim metrze, a także na Manhattanie – poinformowało Radio Poznań. Jak podała regionalna rozgłośnia powołując się na słowa Lachman, „plakaty są widoczne nie tylko w dystrykcie Queens, ale również Manhattanu. To nagroda za moje zeszłoroczne osiągnięcia sportowe”.



W niedzielę poznanianka wygrała swoje pierwsze złoto podczas regionalnych zawodów szermierczych ligi akademickiej NCAA (Northeast Regional) organizowanych przez prestiżowy amerykański Uniwersytet Cornella. Została tam wysłana wraz ze swoją drużyną St. John po podsumowaniu sezonu dwa tygodnie wcześniej. W mistrzostwach łącznie wzięło udział 18 amerykańskich uczelni.



Katarzyna Lachman w ostatnim sezonie regularnym wygrała 53 pojedynki i zaklasyfikowała się na pierwsze miejsce w rankingu, jak podał uczelniany portal sportowy redstormsports.com. W minionym miesiącu uczestniczyła też w turnieju szermierczym o Grand Prix w Turynie we Włoszech. Wcześniej, w trakcie studiów w kategorii dla kobiet zajęła drugie miejsce i została sklasyfikowana jako druga w szermierce akademickiej w Stanach Zjednoczonych.



Katarzyna Lachman poleciała do USA na zaproszenie amerykańskiego trenera. Obecnie jest na piątym roku studiów i kończy już naukę.





