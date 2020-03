Fogiel: Czy wybór Kosiniaka-Kamysza to jest realizacja tzw. planu Rabieja?

– Należałoby oczekiwać odpowiedzi od kandydata, żeby elektorat wiedział, czy wybór Władysława Kosiniaka-Kamysza to jest realizacja tzw. planu Rabieja, czyli małymi kroczkami do adopcji dzieci przez homoseksualistów – powiedział w „Kwadransie politycznym” Radosław Fogiel, zastępca rzecznika prasowego PiS.

Paulina Kosiniak-Kamysz, żona lidera PSL zabrała głos w sprawie adopcji dzieci przez pary homoseksualne. – Moim zdaniem nie wolno też tak patrzeć daleko naprzód. Najpierw załatwmy te podstawowe sprawy, a później dopiero zastanawiajmy się nad kolejnymi. Bo jeżeli teraz wrzucimy wszystko do takiej debaty publicznej, to ludzie się w tym wszystkim pogubią. Ja myślę, że małymi krokami trzeba doprowadzić w ogóle do takiej szeroko pojętej debaty publicznej, zwłaszcza w tych kwestiach najbardziej spornych światopoglądowo – powiedziała w wywiadzie dla Radia Zet.



Dopytywana, czy nie mówi „nie” adopcji dzieci przez pary homoseksualne powiedziała, że nigdy się nad tym nie zastanawiała. – Nigdy mi nikt takich pytań nie zadawał, ale myślę, że jeżeli kiedyś pojawią się takie pytania, to po prostu uważam, że w każdej kwestii trzeba ze sobą rozmawiać – oznajmiła.



– Byłem zszokowany, bo do tej pory tego typu tezy formułował raczej wiceprezydent Warszawy Paweł Rabiej czy Robert Biedroń. PSL twierdzący, że jest partią konserwatywną nie był forpocztą rewolucji obyczajowej i nie twierdził, że małymi kroczkami należy dochodzić do adopcji dzieci przez pary homoseksualne – powiedział w TVP1 Fogiel.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: TVP1

Jego zdaniem należałoby oczekiwać odpowiedzi od kandydata w tej sprawie. – Żeby elektorat wiedział, czy wybór Władysława Kosiniaka-Kamysza to jest realizacja tzw. planu Rabieja, czyli małymi kroczkami do adopcji dzieci przez homoseksualistów – stwierdził i podkreślił, że zgody PiS na to nie będzie.