„Trafił do szpitala w stanie agonalnym”. Nie żyje 16-letni narciarz

16-letni Słowak, który doznał poważnego wypadku na stoku narciarskim na Magurze Małastowskiej, szczycie w Beskidzie Niskim, zmarł w szpitalu w wyniku odniesionych obrażeń. Ciało nastolatka zostało zabezpieczone do sekcji zwłok.

Rowerzysta potrącił kobietę. Po chwili zmarł Rowerzysta potrącił kobietę na jednej z łódzkich ulic. Po chwili upadł, stracił przytomność i zmarł. Okoliczności tragedii wyjaśnia policja.... zobacz więcej

Jak informuje „Gazeta Krakowska”, do wypadku doszło w niedzielę nad ranem. 16-letni Słowak wypadł z nartostrady, nie wiadomo jeszcze, dlaczego się tak stało.



Gazeta podaje, że do wypadku na pewno nie przyczyniły się osoby trzecie. Stok był o tej porze pusty. – Chociaż gdy na miejsce dotarły służby ratunkowe mężczyzna był przytomny, to jego stan pogarszał się właściwie z każdą kolejną minutą. Do szpitala trafił w stanie agonalnym. Tam zmarł – powiedział Grzegorz Szczepanek, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Gorlicach.



Według policjanta śmierć była następstwem obrażeń wielonarządowych. Nastolatek nie uderzył w żadne drzewo, spadł z wzniesienia nad uskokiem, który miał około pięciu metrów głębokości.



Prokuratura postanowiła o zabezpieczeniu ciała denata; zostanie poddane sekcji.

#wieszwiecej Polub nas