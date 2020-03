Otoczyli seniora i gwizdali mu do uszu. Agresja KOD-u na spotkaniu z prezydentem [WIDEO]

Kilkudziesięciu przeciwników Andrzeja Dudy przybyło w niedzielę do Pruszkowa, by zakłócić spotkanie prezydenta z mieszkańcami miejscowości. Wśród nich byli także działacze Komitetu Obrony Demokracji. Gdy przed budynkiem szkoły podstawowej, gdzie odbywało się spotkanie, pojawił się starszy mężczyzna – zwolennik urzędującego prezydenta, działacze KOD otoczyli go i zaczęli gwizdać mu do uszu gwizdkami.

Zwolennicy opozycji trzymali obrazki z napisem „Konstytucja” oraz zdjęcia chorej na nowotwór dziewczynki z ironicznym napisem „Dziękujemy, panie prezydencie”, odnoszącym się do podpisanej przez Andrzeja Dudy ustawy o rekompensacie dla mediów publicznych z tytułu utraconych wpływów abonamentowych.



Gdy popierający prezydenta senior z transparentem „Precz PO” pojawił się przed szkołą zbliżył się do niego jeden z manifestantów i zaczął gwizdać mu do ucha. Przyłączyli się do niego inni, którzy otoczyli starszego pana.



Ten próbował jeszcze dyskutować ze zwolennikami opozycji; sytuację zakończyli dopiero funkcjonariusze policji, zabierając seniora z tłumu. Całe zajście zarejestrował jeden z internautów i opublikował wideo w mediach społecznościowych.

W Pruszkowie kodziarze otoczyli ok. 80-letniego człowieka, zwolennika @AndrzejDuda, i gwizdali mu do uszu.

24 V pokażmy, że nas jest więcej. #Duda2020 pic.twitter.com/X0WRoa99fc — WaldemarKowal (@waldemarkowal) March 9, 2020

#wieszwiecej Polub nas

źródło: Twitter, PAP

Andrzej Duda w Pruszkowie mówił m.in. o dodatkowych środkach na naprawę polskiej służby zdrowia, a w tym kontekście na powstanie Narodowej Strategii Onkologicznej.– Ta strategia powoduje, że w ciągu najbliższych 10 lat na onkologię wydamy co najmniej 5 mld złotych więcej; tam potrzebne są duże inwestycje, musimy mieć nowoczesną onkologię, która jest realizowana według programu – podkreślił prezydent. Przekonywał, że program ten obejmuje działania od edukacji przez profilaktykę, leczenie i rehabilitację aż po opiekę paliatywną.Ponadto prezydent wskazał na niedawno ogłoszony program Funduszu Medycznego. – To kwota 2,7 mld złotych, która będzie służyła na onkologię przede wszystkim dzieciom, a także na choroby rzadkie, które do tej pory (...) wywoływały największe problemy – zaznaczył.