Koronawirus. Szef kancelarii premiera o ewentualnym przesunięciu wyborów

Gdyby rozwój koronawirusa nastąpił tak jak we Włoszech i objął np. całe województwo, a w kwarantannie byłyby całe gminy, musielibyśmy myśleć o wprowadzeniu stanu klęski żywiołowej i odsunięciu wyborów – mówi „Dziennikowi Gazecie Prawnej” szef kancelarii premiera. Michał Dworczyk podkreślił, też że największym zagrożeniem jest oczywiście choroba, ale także panika i niekontrolowane zachowania społeczne.

„Szeroko zakrojona akcja komunikacyjna ma na celu to, aby Polacy wiedzieli o rozwoju sytuacji. Gdy zjawisko jest nam znane, to jest szansa, że lepiej się w nim odnajdziemy” – tłumaczy przygotowywaną kampanie informacyjną.



„Stąd ulotki, reklamy w mediach społecznościowych czy ruszająca we wtorek we wszystkich dziennikach akcja informacyjna. Używamy takich narzędzi, by nie było nieuzasadnionego windowania cen i korzystania ze strachu Polaków” – zaznaczył w wywiadzie dla poniedziałkowego „DGP”.



Jak podkreślił, w prawie mamy trzy stany nadzwyczajne: stan klęski żywiołowej, stan wyjątkowy i stan wojenny. „Nie mieliśmy jednak przepisów adekwatnych do obecnej sytuacji czy pozwalających na przygotowanie się do epidemii. Można było rozważyć wprowadzenie stanu klęski żywiołowej, ale wówczas mielibyśmy do czynienia z rzeczywistym ograniczeniem praw obywateli i odsunęlibyśmy w czasie wybory” – zauważył minister.



Na pytanie, czy sytuacja z koronawirusem wpłynie na wybory prezydenckie Dworczyk odparł: „Już wpływa. Koronawirus jest tematem kampanii. Mniej przebijają się inne komunikaty”.

źródło: pap

