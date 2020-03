Śmiertelność Polaków po zawale serca znacznie się zmniejszyła

Śmiertelność Polaków po zawale serca zmniejszyła się o ponad 30 procent – informuje „Nasz Dziennik”. To zasługa prowadzonych programów koordynowanej opieki nad pacjentem – wyjaśnia gazeta.

„Pilotażowy program Kompleksowej Opieki nad Pacjentem po Zawale Serca (KOS-Zawał) Ministerstwo Zdrowia rozpoczęło w 2017 r. Rok później wprowadzono projekt Koordynowanej Opieki nad Pacjentami z Niewydolnością Serca (KONS). Pierwszy już się zakończył” – poinformowała gazeta.



„Okazało się, że koordynowana opieka nad chorym jest niezbędna, bo diametralnie poprawia wyniki długotrwałego leczenia” – opisuje efekty programu.



„W Polsce mieliśmy świetne wyniki w interwencyjnym leczeniu zawałów serca, ale później okazywało się, że w przypadku rocznej przeżywalności nie mamy już takich efektów. Wprowadzenie koordynowanej, kompleksowej opieki to zmieniło” – tłumaczy cytowany przez dziennik minister zdrowia prof. Łukasz Szumowski.



Z artykułu wynika, że do programu KOS-Zawał zostało włączonych 16 tys. 761 osób. „Dane napawają dużym optymizmem. Śmiertelność 12-miesięczna po zawale serca zmniejszyła się o 29 procent w grupie pacjentów włączonych do programu KOS-Zawał w stosunku do nieobjętych programem. W szpitalach, w których program był dłużej prowadzony i trwał już pełny rok, śmiertelność była jeszcze bardziej obniżona – o 34 proc.” – powiedział Szumowski.

źródło: „Nasz Dziennik”, PAP

Gazeta zaznaczyła, że te dane, to zaledwie podsumowanie pierwszego etapu po wdrożeniu i można założyć, że jeśli w programie weźmie udział więcej pacjentów i zostanie do niego włączonych więcej ośrodków, to ten wynik będzie jeszcze lepszy.