Rusza proces ws. zestrzelenia samolotu MH17 nad Ukrainą

Długo oczekiwany proces w sprawie zestrzelenia malezyjskiego samolotu nad Ukrainą rozpoczyna się dzisiaj w Amsterdamie.

Chodzi o pasażerskiego Boeinga 777, który miał zostać trafiony rakietą przez prorosyjskich separatystów. W katastrofie w lipcu 2014 roku zginęło 289 osób. Sąd w Amsterdamie rozpocznie dzisiaj proces, ale czwórka oskarżonych nie będzie obecna na rozprawie.



Feralny lot do Kuala Lumpur rozpoczął się w Amsterdamie i to właśnie dlatego sprawę badają holenderscy śledczy. Postawili oni zarzuty morderstwa czterem osobom – trzem Rosjanom i jednemu obywatelowi Ukrainy. Wszyscy oni walczyli wśród prorosyjskich separatystów na wschodzie Ukrainy, a jeden z nich był nawet ministrem obrony w samozwańczym rządzie Donieckiej Republiki Ludowej.



Śledczy rozesłali za całą czwórką listy gończe, ale oskarżeni pozostają na wolności i prawdopodobnie nie będzie ich dzisiaj w sądzie. Krewni zabitych w katastrofie protestowali wczoraj przed sądem i domagali się pociągnięcia winnych do odpowiedzialności. „Boli nas to, że Rosja chce wszystko zatuszować. Kiedy to się stało, nikt nie mógł pojechać na miejsce po ciała. To ogromnie bolesne” – podkreśla Lucy, krewna jednej z ofiar.



Rosja zaprzeczyła, by jej obywatele stali za zestrzeleniem samolotu. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow mówił niedawno, że Moskwa nie wierzy też w rzetelności holenderskich śledczych.



Malezyjskim boeingiem leciało 298 osób. Wszyscy zginęli po tym, jak samolot został trafiony rakietą ziemia-powietrze i runął niedaleko wioski Hrabowe w obwodzie donieckim.





