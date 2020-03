„W 2012 r. Arłukowicz cieszył się, że zaoszczędził pieniądze w budżecie na służbie zdrowia”

– Będziemy chcieli dojść w kolejnych latach do 6 proc. PKB wydatków na służbę zdrowia. To pokazuje, że my – rząd PiS, Zjednoczonej Prawicy – rzeczywiście chcemy, aby była poprawa służby zdrowia w Polsce, w przeciwieństwie do naszych przeciwników. Pamiętam, w 2012 r. ówczesny minister pan Bartosz Arłukowicz cieszył się z tego, że zaoszczędzili pieniądze w budżecie na służbie zdrowia – przypomniała w programie „Strefa starcia” posłanka PiS Iwona Arent.

Służba zdrowia jest w ostatnich tygodniach jednym z gorących tematów w polskiej sferze publicznej ze względu na szalejącą na świecie epidemię koronawirusa. Również w trwającej kampanii wyborczej ten temat ma duże znaczenie ze względu na narrację opozycji, która twierdzi, że rząd powinien rekompensatę dla mediów publicznych przeznaczyć na program onkologiczny.



Kwestia pieniędzy na służbę zdrowia była jednym z głównych tematów „Strefy starcia”.



– Zawsze będzie za mało pieniędzy na służbę zdrowia, ilekolwiek pieniędzy byśmy dosypywali, bo potrzeb jest bardzo dużo – podkreśliła posłanka PiS Iwona Arent, komentując pojawiające się w tygodniu wypowiedzi polityków opozycji dot. finansów służby zdrowia.



– Te specjalne procedury, specjalne leczenie chorób rzadkich to są bardzo kosztowne leczenia i na to zawsze będzie brakowało pieniędzy, ale tu jest ważne, że będziemy chcieli dojść w kolejnych latach do 6 proc. PKB wydatków na służbę zdrowia – stwierdziła posłanka.



– To pokazuje, że my rzeczywiście – rząd PiS, Zjednoczonej Prawicy – chcemy, aby była poprawa służby zdrowia w Polsce, w przeciwieństwie do naszych przeciwników, gdzie ja pamiętam w 2012 r. ówczesny minister pan Bartosz Arłukowicz cieszył się z tego, że zaoszczędzili pieniądze w budżecie na służbie zdrowia. Nie można oszczędzać w budżecie na służbie zdrowia, bo każdy pieniądz powinien być dobrze wykorzystany i służyć pacjentom – wspomniała posłanka.





